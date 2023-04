García-Page, en COPE: “Es muy difícil que de un pacto con Bildu y Esquerra venga algo positivo”

El presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, ha vuelto a mostrar su distanciamiento con Pedro Sánchez cuando en 'Herrera en COPE' ha hablado sobre la enmienda de la Ley de Vivienda que dificultará a los propietarios los trámites para desalojar sus pisos ocupados y que el presidente del Gobierno ha pactado con Bildu y Esquerra, afirmando que “no me agrada nada, es muy difícil que venga algo en positivo”.

A este respecto, García-Page ha añadido que “no me resulta nada cómodo porque estamos naturalizando que estén en el ambiente político y son dos grupos, que más allá de sus antecedentes históricos que ya son graves, lo que buscan es dinamitar al Estado: unas veces atacándolo; y otras, saliéndose con la suya”





“NI ESTRATEGIA NI CONSPIRACIÓN”





El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado en COPE que en caso de perder las próximas elecciones autonómicas “no estar detrás” de ninguna estrategia para impulsar una alternativa dentro del PSOE, concretando que “no estoy en ningún tipo de estrategia personal” contra Pedro Sánchez.

Para Page ahora mismo “mi objetivo es este”, haciendo referencia a las elecciones autonómicas por lo que está dispuesto desde su comunidad autónoma a “defender y opinar sobre aquello que son derechos constitucionales de mi tierra y que se vean afectados por la gestión de los independentistas y sus ataques”.

Insiste el presidente de Castilla-La Mancha en que “detrás de mis opiniones no hay estrategia de fondo ni una conspiración, tengo claro lo que me gusta y lo que no, lo que votaría en un futuro y a quién apoyaría y a quién no”

“No esto detrás, y delante menos, de ningún tipo de intención personal”, concluye García-Page.