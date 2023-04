Herrera: "Con la nueva ley de Vivienda habrá que certificar el nivel de vida del okupa para el desalojo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en la "evacuación en Sudán de una treintena de ciudadanos españoles", debido al "conflicto" que vive el país., y a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que "se ha desarrollado en la intimidad, a pesar de que había cinco equipos de Televisión Española".

Entrega del Premio Cervantes

Por otro lado, se ha centrado en Alcalá de Henares, donde "Sánchez dará plantón al Rey por segunda vez". En esta localidad, "hoy se entrega el Premio Cervantes en Alcalá de Henares y mandará a Iceta como representante del Gobierno. No hay nada en la agenda de Sánchez que justifique su ausencia en uno de los actos institucionales más destacados del año. Ayer, en esta cosa que celebra en Sevilla, estaba Alberto Nuñez Feijóo con Juanma Moreno y anduvieron de un lado a otro, sin ningún tipo de problema. No pasó nada, pero que venga Sánchez a darse un paseito por la Feria. Ser presidente del Gobierno conlleva algunas obligaciones y una de ellas es estar presente en la entrega del Premio Cervantes".

"Ayer Sant Jordi tocaba vídeo en una librería, cerrada, claro. ¿Recuerdan que decían desde Moncloa que iban a hacer una campaña en la que mezclar a Sánchez con la gente? Sánchez no puede pisar la calle, porque en ella encuentra el rechazo que suscita su persona. Lo que sí hace Sánchez es tratar de buscar el cuerpo a cuerpo con Feijóo. El presidente del Gobierno ha forzado otro debate en el Senado para medirse con el líder de la oposición", ha añadido el comunicador.

La nueva ley de Vivienda llega al Congreso

En clave legislativa, "Sánchez no ha hecho nada en materia de vivienda en cinco años y ahora dice que va a hacer tantas... La nueva ley de Vivienda se va a votar esta semana en el Congreso. La nueva ley va a complicar todavía más los desalojos. Un gran tenedor de viviendas va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial. El propietario se verá obligado a demostrar si el ocupante usa su vivienda de manera habitual. Usted, propietario, no podrá recuperar su propiedad, si el okupa está en una situación vulnerable."

"El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado. El responsable de atender esa necesidad es el Estado, no un ciudadano. No se debería permitir la okupación en ningún caso. Además de la permisividad con el fenómeno de la okupación, la nueva ley es una llamada para que nadie vuelva a construir un piso en España. Luego pasará como con el 'sí es sí', habrá efectos indeseados y habrá que hacer una reforma", ha detallado.