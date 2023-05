Expósito, sobre la promesa electoral de la nº 2 de Podemos en Madrid: "La sarta de sandeces que nos esperan"

La clave del día de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE son las últimas propuestas, ocurrencias, de la campaña:

Quedan tres semanas para las elecciones y esto no hay quien lo aguante. Mira, propuestas de este fin de semana:

Podemos aboga por supermercados estatales como en Cuba o Venezuela, que se llamen "precios justos", lo ha dicho Ione Belarra en Cáceres. Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará mañana avales del ICO para cubrir hasta el 20 % de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores- El Gobierno bonificará la mitad del Interrail por Europa para jóvenes este verano y un descuento del 90 % en los trenes y autobuses que dependen del Estado, ¡el 90 %! Ah, también la mitad del AVE. La idea más estúpida, hay que reconocérselo, sigue siendo la de Yolanda Díaz, cheque de 20.000 eurazos al cumplir 18 años. ¿Por qué? Porque sí. ¡20.000 euros! La guinda la pone la número dos de Podemos en Madrid, se llama Carolina Alonso y ha propuesto esto "porque también nosotras tenemos derecho a tener una vida más allá de los cuidados y más allá de ir a trabajar. Porque nosotras también tenemos derecho a ir al médico o a ir a la peluquería o a ir a donde nos de la gana por las tardes y que nos cuiden también a nuestros hijos, vamos a tener una bolsa de cuidados dentro de la empresa municipal". Una bolsa de cuidados porque tenemos derecho a ir a la peluquería por la tarde.

Juro que no es un montaje. No seré yo quien hable del derecho a ir a la peluquería, por razones obvias, pero, virgen santa tron, la sarta de sandeces que nos esperan de aquí a tres semanas. Para no echar gota. ¡Para poder ir a la peluquería por la tarde!