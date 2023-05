Díez considera que “las cuestiones políticas nacionales no deberían afectar sobre la elección de los alcaldes"

José Antonio Díez, alcalde de León y candidato del PSOE a la reelección, se ha referido en 'Herrera en COPE' al fraude electoral que estamos conociendo en estos últimos días de campaña y la manera en que pueda afectar a los municipios.

A este respecto Díez considera que “hay cuestiones políticas que no deberían afectar, de ninguna manera, sobre la elección de los alcaldes, de ningún alcalde”. A su juicio “hay que valorar a los alcaldes sin más”, desvinculándose de esta manera de lo que está ocurriendo en su partido.

Incide el alcalde de León que “cuanto menos interfiera cualquier cuestión sobre la elección de un alcalde es lo más correcto y adecuado porque también ayuda a los ciudadanos a tomar la decisión más correcta”.

A falta de dos días de las elecciones Pedro Sánchez no ha comparecido para dar explicaciones de este fraude electoral que estamos conociendo en la recta final de la campaña, aunque José Antonio Díez ha sido respetuoso en manifestar si el presidente debería hacer alguna declaración o no, sí cree que lo hará tras la elecciones “imagino que lo hará”.

Por otro lado, el alcalde de León ha dejado claro ante la comentada ausencia de Pedro Sánchez en su campaña que “no he requerido la presencia de nadie del PSOE, no he solicitado que nadie acudiera por aquí”.