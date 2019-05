TEST Elecciones 26M | ¿Cuánto sabes sobre Galicia?

Las elecciones autonómicas, municipales y europeas están a la vuelta de la esquina y son muchas las personas que aún no tienen decidido a qué representante votarán. Casi un 30 por ciento de las personas que quieren votar en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo aún no tiene decidido a qué partido, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS de abril recoge que un 61,1% de los electores tiene decidido votar en los comicios a la Eurocámara; un 74,9%, en los autonómicos; y un 79%, en los municipales.

De esas cifras, el 29% de quienes trasladaron su intención de votar en las elecciones europeas no sabía aún a qué candidatura, mientras que el porcentaje se eleva una décima en el caso de las autonómicas (29,1 %) y seis décimas en las locales (29,6 %).

En esta ocasión, los gallegos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en cada municipio y en las europeas, pero no en las autonómicas. En doce de las diecisiete comunidades autónomas españolas, se celebrarán elecciones regionales. Galicia está entre las cinco comunidades que no celebrarán autonómicas junto a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana (las celebró el 28 de abril) y País Vasco.



El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no ve factible que tras las elecciones municipales haya alcaldes de Ciudadanos o Vox en Galicia, pero sí ha advertido de que pueden alcanzar el bastón de mando aquellos que, a su juicio, en realidad los vecinos no desean.

¿Aún no has decidido a quién vas a votar? ¿Te has preguntado cuánto sabes sobre tu comunidad autónoma? Te ponemos a prueba con este test.