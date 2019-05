Los tertulianos de COPE coinciden: Podemos es el claro perdedor y Casado salva los muebles

Ángel Expósito: "Se confirma que España cada vez es más difícil de gobernar. Y Europa cada vez es más europeísta. El titular de esta noche es que Pablo Iglesias consigue que Carmena pierda la alcaldía de Madrid".

Carmelo Encinas: "Madrid es lo que le permite a Casado salir presentando la jornada como un triunfo. Es el protagonista de la noche porque va a conseguir que su partido gobierne la Comunidad de Madrid. Ciudadanos tiene la posibilidad de decidir quién gobierna en muchos municipios y comunidades aunque no ha logrado sobrepasar al PP, que era lo que buscaba, pero sí que juega un papel muy importante que le da más importancia a su líder. Albert Rivera es ahora más poderoso porque tiene más capacidad de decisión. Podemos es el claro perdedor”.

Julio César Herrero: "Podemos se ha pegado un batacazo sin paliativos. Mientras, Ciudadanos es un partido que mira a la derecha, pero no hace ascos a la izquierda. De hecho, va a tener la llave en muchas ciudades importantes y en la comunidad de Madrid. No sé si ha sido justo o no que unos pocos votos decidan el futuro de Casado”.

“Es mentira que esto fuera una segunda vuelta. La participación es menor que en las generales y no porque la gente esté cansada, sino que la gente sabe diferenciar entre lo municipal, lo autonómico y lo nacional”.

Antonio Arráez: "Adiós a Manuela Carmena y adiós a Ada Colau. Son las alcaldesas que han fracasado en su gestión. Pablo Casado ha ganado tiempo con los resultados que tenemos encima de la mesa, era la persona más preocupada con los resultados de esta noche. Veremos qué pasa en la Comunidad. Podemos ya es un partido que pierde, hasta ahora le pasaba como a Ciudadanos que siempre ganaba. El rojo no va a ser tanto, pero en Madrid es un fracaso importante".

“Me llama la atención lo de Castilla y León porque vamos a conocer a un Ciudadanos como el de hace tiempo que apoyaba al PSOE. No tengo claro lo del PSOE de Navarra tampoco. En Barcelona, al final ERC destaca y es posible que gane las municipales, pero hay efecto corrector. Si no llegan a un acuerdo, quien gobierna en el ayuntamiento es la lista más votada. Salvo en Cádiz, las mareas se van. Cuidado con lo que representó Podemos en las pasadas elecciones municipales y en estas. En el País Vasco, un PNV moderado cada vez se afianza más tanto en la Comunidad como en los municipios más importantes. En estos momentos, el PNV no apuesta por la independencia".

"La clave está en Madrid porque recuperar la alcaldía es fundamental para Casado. El papel de Ciudadanos es clave, va a ser de bisagra en muchos sitios. Se confirma que el PP es el partido líder de la derecha en estas elecciones".

Cristina López Schlichting: "Me hace gracia cuando se señala el extremismo de Vox y no se tiene en cuenta que Pablo Iglesias es partidario de la URSS. Se produce la reconfirmación de Pedro Sánchez y eso es muy grave para España en donde hay dos cosas muy importantes: economía y Cataluña”.

Javier Negre: "Hay que asumir que hay una gran parte de España que premia a un presidente del Gobierno que pacta con el independentismo".

Sandra Fernández: "Si se confirman los datos, para Ciudadanos es un resultado pésimo, no solo no hay sorpasso sino que se queda muy lejos".

Fernando Jáuregui: "Sánchez no va a necesitar a Iglesias para la investidura. No veo un hundimiento del PP, es muy difícil que no gane en algunas ciudades importantes".

Salvador Sostres: "Creo que Pedro Sánchez es una persona muy lista que sabe de las incomodidades que representa tener a un iluminado como Iglesias a su lado. Si no tiene más remedio lo hará, pero Sánchez y su equipo están buscando todas las alternativas posibles para no acostarse con Podemos".

Pilar García de la Granja: "Manuel Valls ha sido un fracaso para Ciudadanos. Vamos a pasar del manual de resistencia al manual del César en cuestión de semanas”.