Las duras amenazas del comunista Sánchez Gordillo a los vecinos que no le han votado

El reelegido alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha provocado una importante polémica tras conseguir otra mayoría absoluta en esta localidad en las pasadas elecciones locales celebradas el 26 de mayo.

A pesar de haber conseguido la victoria con mayoría absoluta, en una localidad donde lleva gobernando desde hace 40 años, ha visto peligrar muy cerca esa superioridad, ya que su formación, Avanza Marinaleda, ha vencido por sólo 44 votos.

Este resultado no ha gustado nada a Gordillo, que cargó contra los vecinos que no le votaron en su discurso de celebración. Según recoge ABC, en éste discurso prometió “misieria” para todos los vecinos que no confiaron en su candidatura, y aseguró “recompensa” para todos los que le permitieron mantener la mayoría absoluta”.

“¡Que se atengan a las consecuencia! ¡Vamos a ser duros! Aquella gente que da la cara por este proyecto va a tener recompensa! ¡Y el que no dé la cara no va a tener recompensa, va a ser destinado a las tinieblas si hace falta!”, sentenciaba Gordillo.

El alcalde electo remarcaba los “847 traidores” y “prometía” a sus votantes viviendas gratis: “Vamos a seguir soñando con la autopía, vamos a seguir haciendo viviendas. ¡Eso sí, las viviendas primeras van a ser para aquella gente que más dio la cara por este proyecto! Además, durante el discurso cargo contra la única empresa privada de la localidad: “Vamos a seguir dando empleo, y el primero que tiene que desaparecer es ese de ahí, señalando a la nave de la conservera. Le vamos a cerrar la nave, le vamos a quitar la nave”. Los vecinos acudieron el pasado domingo con la papeleta preparada por miedo a posibles represalias contra los que no comulgan con las ideas de Gordillo.