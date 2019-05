Feijóo estalla contra la retirada del título de Hijo Adoptivo a Fraga: “Es lamentable”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "especialmente doloroso, especialmente democrático y especialmente sectario" la retirada del título de Hijo Adoptivo al expresidente gallego Manuel Fraga por parte del pleno del Ayuntamiento de A Coruña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, Feijóo ha dicho que "no tenía ninguna duda" de que el Consistorio herculino "estaba parado", al tiempo que ha criticado que esta institución "copie ideas del Ayuntamiento de Ferrol", que hace dos semanas también quitó los honores al fundador del Partido Popular.

"En Galicia, cuestionar la figura democrática del presidente Fraga es lamentable", ha esgrimido, después de asegurar que "por mucho que quieran, el BNG, el PSOE o Ciudadanos con su abstención", nunca "le van a poder quitar a Fraga los centenares de miles de votos" que obtuvo en la Comunidad en la que cosechó "cuatro mayorías absolutas y una quinta victoria a un escaño de la mayoría absoluta" en 2005.

Además, ha querido subrayar sus críticas hacia el partido de Albert Rivera recordando que su cabeza de lista por Lugo en las pasadas elecciones generales, José Manuel Blanco, reivindicó la figura de Fraga frente a su busto en Vilalba días antes de que esta formación se abstuviese en la votación del pleno del Ayuntamiento de Ferrol.

"Hacía tanto que no veía tanto sectarismo y me preocupa que el actual secretario general del Partido Socialista en Galicia apunte maneras de político sectario. Me preocupa, porque simplificar lo que han hecho sus compañeros es evidente que no pregoniza nada bueno en su inédito quehacer político", ha sentenciado, refiriéndose a Gonzalo Caballero.