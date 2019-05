Abascal advierte: "Sin Vox no habrá gobiernos alternativos a la izquierda"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido hoy de que su partido es absolutamente imprescindible para que haya gobiernos alternativos a la izquierda en comunidades como Madrid y Murcia y ha subrayado que, si el PP y Cs no dialogan con ellos y les quieren "humillar", esos gobiernos serán imposibles.

"No será difícil llegar a acuerdos con quienes se sienten con nosotros, pero sí lo será apoyar gobiernos con quien ni siquiera se quiere sentar con Vox", ha recalcado en su primera rueda de prensa tras las elecciones del domingo, en la que ha descartado repetir el modelo andaluz de pacto.

Esa será la primera línea roja de Vox para las negociación: sentarse a negociar "como personas normales", ha insistido Abascal, que ya ha contactado con el presidente del PP, Pablo Casado, pero no con el de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Los votantes de Vox no admiten chantajes (...), han votado una alternativa, quieren voz y, sobre todo, quieren respeto", ha reclamado y ha insistido en que lo que exigen es un "mínimo de sentido común". Ha subrayado que la situación política está "muy abierta" y que "no está escrito en el cielo" que Isabel Díaz Ayuso o Ignacio Aguado vayan a presidir la Comunidad de Madrid ni José Luis Martínez-Almeida o Begoña Villacís el Ayuntamiento de la capital.

De hecho, ha señalado que los "titubeos y dudas" de Cs han "resucitado" a la aún alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la noche electoral se dio "prácticamente por acabada" y ahora piensa que todavía tiene posibilidades de continuar al frente del Ayuntamiento.

Para el líder de Vox, los resultados electorales del 26 de mayo han puesto de manifiesto que "políticamente ya nada será igual" y, por eso, mantiene la mano tendida al PP y Cs para que haya una negociación de ámbito nacional, en la que los tres partidos hablen y establezcan cómo se desarrollan sus políticas nacionales, autonómicas y municipales.

En este sentido, ha reiterado que las propuestas de Vox se basan en la defensa del orden constitucional, la separación de poderes, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, las libertades públicas y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

De ahí que haya asegurado que no será difícil llegar a pactos con PP y Cs, siempre que no pretendan someterles a un "trágala obligados por una ley divina o parisina", en alusión al primer ministro francés, Emmanuel Macron. No obstante, ha añadido que, aunque PP y Cs se "empeñan" en imposibilitar los acuerdos, seguirán con la mano tendida tras las investiduras para acabar con los gobiernos de izquierda mediante "mociones de censura o lo que quieran".

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reunirá mañana por la tarde para designar un comité negociador y definir su estrategia de pactos postelectorales, entre las que Abascal no descarta pedir la entrada en algunos gobiernos. "Creemos que tenemos derecho, pero no lo hemos decidido", ha precisado.