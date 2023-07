Junts advierte, consciente de su influencia: "No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada"

La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este domingo, tras obtener siete escaños decisivos, de que su partido no hará presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "a cambio de nada" y ha asegurado que su prioridad "es Cataluña" y no "la gobernabilidad del Estado".



Los siete escaños de JxCat serán decisivos a la hora de decidir Gobierno: la mayoría progresista que hizo presidente a Pedro Sánchez la pasada investidura sumaría 172 escaños, cuatro menos de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta.



Nogueras ha comparecido en la sede electoral de JxCat rodeada de la plana mayor del partido y flanqueada por su presidenta, Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la que ha aventurado que se abre "una nueva etapa" en la que habrá que recuperar la "unidad" independentista.



"No nos moveremos ni un milímetro porque nosotros sí tenemos memoria. Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña. Un abrazo gigante a Xavier Trias porque Pedro Sánchez le quitó la alcaldía pactando con la derecha", ha señalado Nogueras.

Los datos, en COPE

En COPE, te ofrecemos un gráfico interactivo en el que podrás comprobar cómo avanza el recuento de los votos. Desde el cierre de los colegios electorales, descubre los apoyos conseguidos por cada fuerza política.





Y, ¿a partir de mañana qué?, ¿qué posibles pactos se abren a partir de los resultados electorales? Comprueba en este pactómetro las fuerzas que buscarán la gobernabilidad a partir de mañana 24J.