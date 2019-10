La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado el recurso que planteó Vox contra el debate de los portavoces de los siete grupos parlamentarios del Congreso que RTVE emitirá este viernes por la noche, primer día de la campaña de los comicios del próximo 10 de noviembre.

El partido de Santiago Abascal tachó de "electoralista" el bloque de temas que RTVE ha preparado para esa cita, pues aseguraba no entender que se incluyera el cambio climático en el temario, que a su juicio no interesa a la ciudadanía, y en cambio no hubiera una mención expresa a la inmigración.

En su resolución, la JEC subraya que RTVE tiene derecho a establecer el temario del debate: "Corresponde a cada medio organizar autónomamente el formato de los debates electorales que desee organizar, siempre que con ello no se vulneren los principios de pluralismo político, igualdad, neutralidad informativa y proporcionalidad", señala.

Pero, en todo caso, el organismo arbitral recuerda que la propia RTVE deja claro que los candidatos que participan en el debate "tienen plena libertad para abordar los temas desde el punto de vista que quieran e introducir las variantes que estimen oportunas, considerando que el tema de inmigración se podría introducir al hablar de empleo o de políticas sociales".

La conclusión de la JEC es que el formato elegido "es respetuoso con los principios consagrados" en la Ley Electoral, si bien recuerda que contra su decisión, que es firme por la vía administrativa, cabe interponer recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.