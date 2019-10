El sistema de Vox para mandarte propaganda electoral aunque no quieras

Miles de electores que solicitaron no recibir propaganda electoral para las elecciones del próximo 10 de noviembre están recibiendo en sus buzones papeletas de la formación de Santiago Abascal.

Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recibido más de 800.000 peticiones para no recibir propaganda electoral durante esta nueva campaña, la cuarta en los últimos cuatro años.

Las peticiones para no recibir propaganda electoral forman parte de una iniciativa llevada a cabo por el INE para que todos aquellos ciudadanos que no deseen recibir propaganda electoral solicitasen su exclusión de la copia del censo electoral que se aporta a los diferentes partidos políticos.

No obstante, a pesar de que casi un millón de españoles ha pedido no recibir propaganda electoral, muchos de ellos reciben publicidad de partidos como el de Santiago Abascal. Algunos incluso han denunciado esta situación en la red social de Twitter.

Al abrir el buzón, creí que me había escrito España. Pero no, solo son los de @vox_es apropiándose de mi bandera e incumpliendo mi deseo expreso de no recibir propaganda electoral en papel. pic.twitter.com/Zok9LA8H2v