Rivera pide a los “moderados” que voten para desbloquear el país y que no ganen “los extremos”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido una alta participación en estas elecciones, especialmente a "moderados, liberales, clases medias e indecisos", ya que a su juicio son la "clave" y la "llave" para poder desbloquear la situación política.

"Si no van a votar, deciden otros por ellos; si el centro no se ensancha, ganan los extremos, si vuelven a ganar rojos o azules, no hay matices, no hay acuerdos, hay barreras", ha señalado en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto a las 10.40 horas en el Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón.

Para Rivera, este domingo "es un día importante para la democracia española" porque los españoles deciden el futuro del país, jornada en la que ha reclamado "sentido común", "sensatez" y "calma".

El líder de Cs pide poder hacer un Gobierno constitucionalista, "que una a los españoles y no los divida". "Tenemos dos opciones, dividirles en bloques o bandos, que es un error, o unirles e ir juntos en la misma dirección", ha advertido.

"Salga el resultado que salga, mi compromiso es poner España en marcha, ya sea desde el Gobierno, y si no nos dejan, sentarse a una mesa para desbloquear el país", ha comentado.

Preguntado sobre la situación este domingo en Cataluña, Rivera ha pedido al Gobierno que garantice los votos de todos los ciudadanos porque "ningún radical puede coartar la libertad" de ejercer el derecho al voto y porque todos los españoles votan "en igualdad de condiciones".