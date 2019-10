¿Quién crees que ha ganado el tercer debate electoral de COPE?

COPE ha celebrado este jueves el tercerp de una serie de debates electorales de cara a la cita con las urnas el próximo 10 de noviembre junto a representantes de los cinco principales partidos políticos y con el tema de la educación encima de la mesa.

La educación y su futuro han centrado este jueves el tercer debate del Grupo COPE previo al 10-N. La receta para garantizar una educación de calidad, sin embargo, ha provocado importantes diferencias entre los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. ¿Quién crees que ha sido el vencedor del debate? Vota aquí:

Embed Playbuzz

Las diferencias educativas dentro del territorio nacional, la libertad de enseñanza, las elevadas cifras de abandono escolar y la LOMCE han protagonizado el avivado debate sobre Educación que grupo COPE ha celebrado este jueves con representantes de las cinco principales fuerzas políticas a pocos días de unas nuevas elecciones generales. Mari Luz Martínez Seijo, secretaria de Acción Política y Ciudadanía del PSOE; Sandra Moneo, coordinadora del área de Educación del PP; Marta Martín, portavoz de Cs de la Comisión de Educación; Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional de Podemos y Joaquín Robles, diputado de Vox y profesor de Filosofía; han expuesto sus ideas para luchar contra esta “precariedad” en la enseñanza española, además de dar su punto de vista sobre la enseñanza concertada o la influencia de los nacionalismos en el sistema educativo.

Las representantes de PSOE y Unidas Podemos han coincidido en el objetivo de derogar la LOMCE. "Esta Ley ha acabado con el consenso escolar puesto que es segregadora", ha señalado la socialista Martínez Seijo. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, no ve lógico que siga vigente y apuesta por un modelo educativo que sirva "para formar una ciudadanía que tenga pensamiento crítico y encuentre todos los cauces de expresión que necesite". El PP defiende la LOMCE y acusa al PSOE de imposibilitar cualquier gran pacto en Educación. "Mientras se hable de enseñanzas comunes, de la defensa del castellano en toda España o de la libertad de enseñanza, los amigos del PSC llamarán al PSOE para decirles que eso no lo pueden firmar. Y esa es la razón por la que no se ha llegado a un acuerdo las dos veces que nos hemos sentado con el PSOE en busca del gran pacto", ha aseverado la popular Sandra Moneo.