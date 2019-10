Patxi López acusa a Buxadé (Vox) de “añorar” un Estado centralizado “con un dictador al frente”

COPE ha celebrado este jueves el primero de una serie de debates electorales de cara a la cita con las urnas el próximo 10 de noviembre junto a representantes de los 5 principales partidos políticos y con el tema de la crisis territorial encima de la mesa. Unos cara a cara intensos en los que ha destacado el que han protagonizado el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, y el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.

El representante de la formación de Santiago Abascal criticaba la diferencia entre el número de funcionarios en el año 1978. “Hace más de 40 años, el 10,29% de la población activa eran funcionarios, ahora el 41,39%, y casi todos de las comunidades autónomas”.

Le tocaba el turno a Patxi López, que defendía que “la historia de la España de las autonomías es la historia del éxito”. Continuaba con la argumentación el que fuera presidente del Congreso: “Los datos demuestran que el salto en igualdad y vertebración en esta España centralizada con un dictador a la cabeza y la de ahora es brutal”. “Hay cuestiones que tenemos que hincarle el diente para que siga evolucionando y siga siendo válido, cuestiones de financiación de las CCAA que son sinónimo del bienestar, son las que gestionan la Educación, la Sanidad, políticas de Empleo...” explicaba López antes de ser interrumpido por Buxadé. “Ese es el problema”, se escuchaba de fondo.

“No, es la solución”, respondía tajantemente el representante socialista. En ese momento, Patxi López lanzaba la acusación más dura contra el eurodiputado: “Porque cuando algo que añoras tú como es un Estado centralizado con un dictador al frente que lo que hacía era abandonar a comunidades...”

Buxadé, por alusiones, cortaba a López y le respondía: “Vamos a llevar el debate en términos de respeto. Yo no puedo añorar lo que no he conocido. Añoro un Estado centralizado, unitario, donde las competencias se ejerzan por los municipios. Ahora tenemos desigualdad en el IRPF, en impuestos de sucesiones y donaciones... Hasta en licencia de caza”, concluía.