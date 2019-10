Más País se acerca al número de avales para concurrir por Barcelona

El partido de Íñigo Errejón ha logrado más de 4.000 de las alrededor de 5.000 firmas que necesita para presentar su candidatura en Barcelona, han informado a Efe fuentes de Más País, que indican que esperan alcanzar el número necesario este lunes.

El partido de Íñigo Errejón debe obtener el apoyo del 0,1 por ciento del censo para concurrir a las generales por las Islas Baleares y por Barcelona, porque no tiene representación en esas dos circunscripciones y allí no opera la coalición con Equo. También en Baleares sigue recabando apoyos para poder concurrir en solitario, dado que hasta el momento no se han recogido todas las firmas necesarias.

La recogida de firmas se desarrolla de forma paralela a la votación interna abierta este domingo para que los inscritos ratifiquen las candidaturas que hasta el momento ha dado a conocer la formación.