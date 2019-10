Los candidatos valoran su participación en el Debate COPE sobre Educación

Tras finalizar un emocionado y en ocasiones acalorado debate en COPE (el tercero ya), los particiantes en el mismo y representantes de los 5 partidos políticos más importantes a nivel nacional, han querido valorar para COPE cómo han estado en el choque dialéctico. Desafortunadamente, Mari Luz Martínez Seijo, secretaria de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, se tuvo que marchar antes de que pudiésemos grabar su testimonio.

Por parte de Unidas Podemos, ha acudido a debatir sobre educación Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional. Tras el debate, ha querido comentarq eu espera que "haya sido un debate útil para la ciudadanía". Tampoco ha dudado en sacar su vena de madre y nos ha recordado un consejo que le da a su hija: "Hace falta que nos escuchemos más". Asegura que, de este modo, podríamos cambiar de idea y aprender o incluso reafirmarnos en nuestras propias convicciones.

La representante del Partido Popular Sandra Moneo, coordinadora del área de Educación ha querido destacar que el debate le ha parecido "interesante y apasionado". La popular ha querido destacar "los puntos en común" y ha querido hacer especial hincapié en que un tema como la educación debe "mirara hacia delante, hacia el futuro". También ha querido incidir en que hay que "analizar y potenciar lo bueno y corregir las deficiencias" del sistema educativo español.

Por su parte Joaquín Robles, diputado de Vox y profesor de Filosofía, ha querido destacar que su "deformación profesional como filósofo" no le ha permitido expresarse con la calma que le hubiera gustado. Tanto es así que ha querdio citar a Platón al asegurar que "una a opinión puede ser muy bella y muy justa pero no vale nada si no tiene un argumento al lado".

Finalmente, Marta Martín, portavoz de Cs de la Comisión de Educación, ha querido destacar que se ha tratado de "un buen debate", en el que se ha encontrado a gutso. "Me encanta debatir y hablar de educacion", asegura.