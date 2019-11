Las mejores frases del debate: "Queremos defender la libertad frente a la dictadura progre"

El debate a cinco ya se ha producido. PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox se han encontrado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Para saber cómo han debatido Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, aquí va una recopilación de las frases más destacadas de sus discursos.

Pedro Sánchez

“Si después del 10N no se acuerda la formación de Gobierno, que se respete gobernar a la lista más votada”.

“La crisis de Cataluña es de convivencia. Hay que reducir a la mínima expresión la confrontación”.

“Vamos a incorporar en el Código Penal un nuevo delito sobre referéndums ilegales”.

“Quiero anunciar que vamos a crear una vicepresidencia económica y será Nadia Calviño la próxima vicepresidenta de España en el área económica”.

“Si gobierno, crearé un Ministerio para la Despoblación y el Reto Demográfico”.

“Ustedes dos representan una derecha cobarde frente a una ultraderecha agresiva” (a Pablo Casado y Albert Rivera).

“No hace falta que me apoyen: simplemente que se abstengan”.

“Hay que dignificar la memoria de las víctimas del franquismo”.

“Si uno se deja barba, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona” (a Casado).

“A ustedes se les fugó Carles Puigdemont y yo me comprometo a traerle de vuelta a España”

“No hay nada más fuerte que la verdad. Pido el voto para tener un Gobierno estable, fuerte y que haga políticas sociales”.

Pablo Casado

“Si Pedro Sánchez está en Moncloa, es porque le han apoyado Torra, Otegi y Junqueras. La única garantía de cambio la encarna el PP”.

“Le hago responsable de que se pueda votar en libertad el próximo fin de semana en Cataluña” (a Sánchez).

“Usted está maniatado. ¿Qué es para usted la nación española?” (a Sánchez).

“Hay que recuperar el fin del adoctrinamiento, acabar con diplocat, y cumplir con la reclamación de garantizar el orden en las calles. El seny que tanta falta hace en una tierra maravillosa”.

“Para que los españoles no pierdan su empleo, Sánchez debe perder el suyo”.

“Otegi, Torra y Junqueras son mejores socios que el señor de Vox” (con ironía).

“Usted deja muy mal a Felipe González, Carrillo, la Pasionaria...” (a Sánchez).

“Quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, recuperar ese espíritu de España suma. Unamos nuestros votos para unir España”.

Albert Rivera

“Yo sí me comprometo a desbloquear el país desde la oposición. Para hablar de reformas, unidad de España y futuro”.

“Para no actuar no nos necesita. Yo le pido que actúe. Si no garantiza unas elecciones limpias y en libertad, la responsabilidad será de su Gobierno” (a Sánchez).

“Yo no voy a permitir nunca ni gobernar con los separatistas ni que se construyan fronteras entre españoles. Se pueden pelear aquí en público, pero o cambiamos la política de concesiones o esto no va a ningún sitio”.

“En mi tierra se necesita respeto y la convivencia. Hay que cesar a Torra y aplicar de verdad el 155”.

“Quiero ser el presidente de las familias”.

“La verdadera revolución fiscal sería suprimir el ICB: el Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo”.

“Propongo acabar con la temporalidad y la precariedad”.

“Quiero quitar las trabas para que se pueda ser español en todos los lugares de España. Vamos a hacer la verdadera revolución por la igualdad”.

“Señor Sánchez, le pregunto claramente: si condenan al PSOE y a sus cargos por haber robado 740 millones por los ERE, ¿va a dimitir?”.

“Creo que este país se merece que hablemos del futuro, no del pasado”.

“También hay que ser valiente con los dictadores vivos”.

“Para defender a España, también hay que defenderla en Europa”.

“Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede”.

Pablo Iglesias

“Millones de votantes de izquierdas quieren que dejemos los reproches atrás y que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos” (a Sánchez).

“Yo me siento orgulloso de vivir en un país con muchas lenguas, identidades y conflictos que se resuelvan con el diálogo”.

“Se equivoca usted si busca a la derecha como aliada para resolver el problema catalán” (a Sánchez).

“El diálogo y la reconciliación son elementos fundamentales para avanzar. Usted no me va a dar lecciones de ser español” (a Santiago Abascal).

“Frente a la crisis, Constitución española”.

“Creo que el señor Sánchez debería aclarar que o hace un gobierno de coalición con nosotros o con el PP”.

“Un país serio invita a que vengan a hacer negocios a su país, pero tendrán que pagar los impuestos como todo el mundo”.

“Si nosotros estamos en el Gobierno, vamos a acabar con el voto robado”.

“Necesitamos un cambio, y lo necesitamos ya. Puede haber un Gobierno que defienda a la gente. Sí se puede”.

Santiago Abascal

“Hay que denunciar a los partidos nacionales que han regalado impunidad a los golpistas. De aquellos polvos, estos lodos”.

“Impulsaríamos la suspensión de la autonomía en Cataluña. Ilegalización de los partidos golpistas y que Torra sea detenido y puesto a disposición judicial”.

“El Estado de las Autonomías nos ha hecho desiguales en nuestra propia patria”.

“España es mucho más que Madrid y Barcelona”.

“O autonomías o pensiones”.

“No nos den ninguna lección ni en política social ni en defensa de las mujeres, señor Sánchez”.

“Nosotros defendemos la caridad bien entendida, que empieza por nosotros mismos. Si después podemos ayudar a las personas extranjeras...”.

“Las mujeres quieren que el señor Sánchez conteste si los violadores van a entrar en la cárcel y van a salir por la otra puerta”.

“Usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional” (a Iglesias).

“A los muertos se les respeta, se llamen Franco o La Pasionaria”.

“Europa antes era un club en el que se quería entrar y ahora es una secta en la que se persigue al que quiere salir”.

“Queremos defender la libertad frente a la dictadura progre”.