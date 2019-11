Iglesias según un compañero de Facultad: “Buen profesor pero, para muchos, muy ideológico en su planteamiento”

Hablar de Pablo Iglesias es prácticamente lo mismo que referirse a la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Complutense, donde el líder de Unidas Podemos fue alumno y luego profesor interino en el departamento de Historia de Geografía y Política. Fue entre sus paredes donde tuvo lugar la génesis de Podemos junto a personajes que seguro les suenan: Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero... Figuras otrora íntimos amigos y a los que la sed de poder, tan propia en esto de la política, acabó por separarles.

La Facultad de Sociología y Ciencias Políticas siempre se caracterizó por su talante reivindicativo y contestatario desde los últimos coletazos del Franquismo hasta la actualidad, tal y como nos explicaba en COPE.es Jaime Ferri, profesor y perteneciente al departamento de Ciencia Política y de la Administración. No se definiría amigo de Pablo Iglesias, pero sí que mantuvo con él una relación cordial, lo que conocemos coloquialmente como 'colegas'.

Ferri ha recordado a Iglesias como un un buen profesor, si bien reconoce el carácter ideológico de sus clases, que no siempre sentaba bien entre algunos profesores de la facultad: “Pablo y Errejón fundaron la asociación 'Contrapoder', a la que le dimos mucho apoyo. Nació en Vallescas también el programa de televisión 'La Tuerka'. Era una etapa en la que Iglesias tenía mucho interés por el teatro. Era un buen profesor y, a mí, personalmente, me parecía una persona excelente. Tenía una ideología marcada, pero a mí, que entonces era el Vicedecano, no me parecía importante. Sí que había profesores que pensaban que sus clases eran demasiado ideológicas en su planteamiento y en la forma de concebir la docencia. Es alguien con mucha personalidad, que concita la mirada de la gente, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva”.

Ferri siempre trató de ayudar, en la medida de lo posible, al hoy Secretario General de Podemos para tratar de consolidar su carrera: “Recuerdo que encabezamos la publicación de un libro, 'Cuando las películas votan', para que una serie de profesores afines hiciésemos una especie de artículo sobre una película en la que se observarse bien la expresión de una teoría política. Era muy activo y muy hábil para conseguir medios y recursos. Siempre le interesó mucho la comunicación política y su puesta en escena”.

Pese a la capacidad de liderazgo de Iglesias, el profesor de Ciencias Políticas se mostró en su momento sorprendido por el éxito del partido: “Tuvo éxito dada la coyuntura en la que se produjo, tras la crisis de 2008. Aquello dio lugar al 15-M en 2011, y lo supieron aprovechar muy bien, utilizando las tertulias de La Sexta, en las que Pablo era el protagonista indiscutible, porque es un tipo concienzudo, se prepara muy bien los temas...”

Iglesias fue quien capitaneó el nacimiento de Podemos. Muchos de ellos se marcharon por las discrepancias insalvables con el líder morado, y que ahora han encontrado su refugio en el proyecto de Más País, fundado por el exnúmero dos de Iglesias en Podemos, Íñigo Errejón. Ferri ha manifestado su pena porque no hayan cuajado: “Da pena cómo han acabado unos con otros. Pero igual acaban convergiendo en otras plataformas. El mundo político es muy abierto. Siento que los fundadores ya no estén juntos, pero no entro”.

Su excompañero en la Facultad no dudaría en acoger con los brazos abiertos a Iglesias si volviera a la docencia, aunque Jaime Ferri reconoce que no sería un procedimiento sencillo: “Aquí hay unos procesos selectivos muy meritocráticos, y estos años Iglesias no ha trabajado lo académico, como es la publicación de artículos, elaboración de proyectos de investigación, etc., que son los principales méritos”.