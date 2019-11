Gran Canaria, Baleares y Almería las provincias que lideraron la abstención en España

Estamos en la cuenta atrás para que los españoles acudamos a las urnas el próximo domingo diez de noviembre. Las encuestas vaticinan que ninguno de los dos bloques tampoco en esta ocasión sumará mayoría absoluta para conformar una Legislatura estable. Todos los sondeos reflejan una subida significativa del PP y de Vox frente al descalabro de Ciudadanos, mientras que en la izquierda, Unidas Podemos perdería apoyos y escaños, mientras que el PSOE, que sería la fuerza más votada, quedaría estancado entre los 120-123 diputados.

Una de las claves será la abstención, que se prevé sea superior a la de los comicios del 28 de abril, como consecuencia de la apatía del electorado, fruto de la repetición electoral. Hace seis meses participó el 76% del censo, la sexta cifra más alta de la democracia. Donde no se ponen de acuerdo los expertos es a quién afectaría más la abstención. Algunos consideran que a la izquierda, ante la falta de entendimiento entre PSOE y Podemos para formar un gobierno.

Un núcleo de población que podría alterar el resultado son los jóvenes, ya que si en las pasadas elecciones el número de participantes fue excepcional, la mayoría de ellos para votar al PSOE, una desmovilización ahora de este colectivo podría perjudicar a los socialistas. En COPE.es hemos repasado circunscripción a circunscripción la tasa de abstención y participación que tuvo lugar en la convocatoria del pasado 28 de abril, para comprobar a quien pudo beneficiar más la abstención del electorado en cada provincia.

Las ciudades autónomas y las islas, las que más se abstuvieron

Es el primer dato llamativo. Las dos ciudades autónomas, Melilla y Ceuta, fueron las que más abstención registraron el pasado 28 de abril, con el 36,98% y el 36,03% respectivamente. En Melilla el partido más beneficiado por esta alta abstención fue el PP, que obtuvo el único escaño en liza con 8.082 votos. En Ceuta por el contrario el gato al agua se lo llevó el PSOE, que sumó 13.766 sufragios.

Tras ambas ciudades que limitan la Península con el Norte de África, las provincias con un electorado menos movilizado fue Las Palmas de Gran Canaria, con el 32,84 de la abstención. Sin duda, la gran beneficiada fue las opciones de izquierda ya que el PSOE (tres) y Podemos (dos) sumaron cinco escaños, frente a los tres representantes que obtuvieron el PP (dos) y Ciudadanos (uno).

Otra isla, pero a miles de kilómetros de distancia, ocuparía el cuarto lugar en el ranking. Se trata de Baleares, donde un 32,42% del censo decidió quedarse en casa. Una vez más, la izquierda fue quien obtuvo la mayoría de los escaños, como consecuencia de la división del voto en el centro derecha. PSOE y Unidas Podemos, con tres y dos escaños respectivamente, sumaron cinco de los ocho representantes que reparte la isla. PP, Ciudadanos y Vox tuvieron que conformarse con un escaño cada uno.

En la lista con las provincias más abstencionistas, la única que pertenece a la Península Ibérica es Huelva. El 31,23% no votó. PP y Ciudadanos obtuvieron un representante en el Cámara Baja, con más de 44.000 votos cada uno. Pero fue el PSOE la fuerza más votada con 97.557 votos y dos escaños. El cuarto lugar lo ocupó Podemos, que también obtuvo un escaño y 34.233 sufragios, tan solo 300 más que Vox, que sin embargo quedaría sin representación.

Tres provincias castellano-leonesas y Madrid, las más movilizadas

Valladolid, con el 19,13% fue, junto a Segovia, con el 19,47, las dos únicas provincias donde la participación superó el 80% en las elecciones del 28 de abril. En ambos territorios de Castilla y León, el bloque de derechas se impuso a la izquierda. En Valladolid fue, sin embargo, el PSOE el partido que obtuvo más escaños, dos, mientras que PP, Ciudadanos y Vox consiguieron cada uno un diputado. En Segovia, pese a que los socialistas fueron la opción más votada, obtuvo el mismo número de escaños que PP y Ciudadanos (uno). En ambas provincias, Unidas Podemos fue la principal perjudicada.

Madrid, que es la provincia que reparte un mayor número de escaños con 37, fue la tercera con una tasa de menor abstención, del 20,25%. El bloque de derechas se impuso por tan solo un escaño a PSOE y Unidas Podemos. Una vez más, el partido de Pedro Sánchez impuso su ley con once escaños, gracias a que superó el millón de votos en los comicios. El PP por su parte perdió numerosos apoyos respecto a anteriores convocatorias, quedándose al borde de los 700.000 sufragios, que le reportó siete escaños. De hecho, Ciudadanos tuvo más apoyo y un representante más, ocho, y 786.000 papeletas. Unidas Podemos y Vox ocuparon el cuarto y quinto lugar, con seis y cinco escaños respectivamente.

Ávila fue la cuarta provincia con mayor movilización entre la ciudadanía. El PP fue la fuerza más votada, aunque sus casi 32.000 votos no sirvieron para obtener el segundo escaño. PSOE y Ciudadanos se repartieron los dos diputados restantes.

El quinto y último lugar de este Top-5 es Cuenca, con una abstención del 20,42%. En esta ocasión fue el PSOE quien se quedó con dos de los tres diputados en liza. El tercero se lo quedó el PP.

Resto de provincias

Tenerife (30,79%): Es la sexta provincia con mayor abstención. El PSOE se vio beneficiado con dos diputados y la fuerza más votada, seguido de Coalición Canaria, que se hizo con dos representantes, mientras que PP, Unidas Podemos y Ciudadanos se repartieron, con un escaño cada uno, los tres restantes.

Cádiz (30,64%): Una de las provincias con mayor índice de paro en nuestro país, lo que podría explicar en parte el desapego de sus vecinos hacia la clase política. El bloque de izquierdas obtuvo mayoría con tres diputados para el PSOE y dos Unidas Podemos. En la derecha, fue Ciudadanos el partido más votado, lo que le permitió alcanzar los dos representantes en el Congreso de los Diputados, frente al escaño de PP y Vox.

Álava (28,81%): PNV y Bildu lograron en la Cámara un diputado cada uno, mientras PSOE y Unidas Podemos obtuvieron otros tantos.

Almería (28,21%): El PSOE y el PP se repartieron el principal botín en el reparto de escaños, con dos cada uno. Ciudadanos y Vox obtuvieron un representante cada uno en la Cámara Baja.

Málaga (27,69%): Empate entre ambos bloques con cinco escaños cada uno, aunque en la izquierda el PSOE aportó la 4/5 parte de los escaños con cuatro representantes, por uno de Unidas Podemos. En la derecha, PP y Ciudadanos lograron ambos dos diputados, por uno de Vox.

Lugo (27,35%): PSOE y PP se repartieron la totalidad del botín con dos escaños por partido, con ligero margen a favor de los populares.

Asturias (26,65%): El PSOE se impone con claridad con tres escaños que, sumado al obtenido por Unidas Podemos, dio la victoria al bloque de izquierdas. PP, Ciudadanos y Vox sumaron un representante por cada partido.

Coruña (26,53%): Pese a que el PSOE fue la lista más votada, obtuvo el mismo número de escaños que el PP, tres. Unidas Podemos y Ciudadanos completaron los ocho diputados que se repartían, con un diputado por formación.

Ourense (26,18%): PSOE y PP se repartieron los cuatro escaños, con dos cada uno. La candidatura de Pablo Casado fue la más votada por estrecho margen.

Guipúzcoa (26%): Victoria holgada de los nacionalistas vascos, que sacaron cuatro de los seis escaños en juego. PNV y Bildu fueron los partidos más respaldados en la provincia, lo que les permitió sumar dos escaños cada uno, mientras PSOE y Unidas Podemos se repartieron los dos restantes.

Zamora (25,20%): PSOE, Ciudadanos y PP se repartieron los tres escaños, con empate técnico entre socialistas y populares, cuya diferencia en el número de votos no superó los 2.000.

Alicante (25,09%): Empate seis a seis entre ambos bloques, aunque fue el PSOE quien resultó vencedor de los comicios con cuatro escaños, por los tres de PP, dos de Ciudadanos (solo obtuvo 1.600 votos menos que los de Casado) y uno de Vox. Los dos representantes obtenidos por Unidas Podemos permitieron a la izquierda igualar los diputados del bloque conservador.

Pontevedra (24,9%): El PSOE con tres escaños y Unidas Podemos con uno, permitió a la izquierda imponerse en la provincia. El PP fue la segunda fuerza con dos representantes, mientras Ciudadanos se quedó con el último escaño.

Granada (24,80%): Los socialistas se impusieron con tres escaños al resto de partidos. El escaño logrado por Unidas Podemos permitió a la izquierda obtener mayoría absoluta en la provincia. PP, Ciudadanos y Vox consiguieron un representante cada uno.

Sevilla (24,71%): Uno de los feudos del PSOE por excelencia, el 28-A no fue menos, siendo el partido más votado con 415.000 papeletas sumadas y cinco escaños. La segunda fuerza más votada, Ciudadanos, obtuvo un tercio de lo alcanzando por los socialistas, con algo más de 186.000, lo que le hizo conseguir dos escaños, al igual que Unidas Podemos (como tercera fuerza) y que el PP, que se quedó en el cuarto lugar. El décimo escaño fue a parar a Vox.

Soria (24,71%): PSOE y PP se repartieron un escaño cada uno, con empate técnico en el número de votos.

Murcia (24,31%): Pese a que el PSOE fue el partido más votado y con más escaños, con tres, la suma de diputados de Ciudadanos, PP y Vox permitió a la derecha obtener una victoria holgada en la circunscripción. Unidas Podemos por su parte no pasó de un representante.

Tarragona (24,29%): Empate entre las fuerzas constitucionalistas y los independentistas, con tres escaños cada uno. ERC ganó con 113.000 papeletas y dos diputados, mientras JxCat obtuvo un representante. PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se repartieron los tres diputados restantes.

Vizcaya (24,24%): El nacionalismo vasco sumó cuatro escaños (tres el PNV y uno Bildu), mientras que PSOE y Unidas Podemos se repartieron, con dos cada uno, los cuatro diputados restantes.

Lleida (24,24%): El separatismo se impuso con claridad en la provincia catalana. ERC fue el ganador con dos escaños y más de 75.000 votos en la buchaca, mientras JxCAT, con más de 46.000 sufragios, obtuvo un representante en el Congreso. El cuarto y último diputado se lo llevó el PSOE como tercera fuerza.

León (24,08%): El PSOE obtuvo dos escaños, mientras PP y Ciudadanos se repartieron los dos restantes.

Jaén (23,93%): El PSOE fue el partido que recabó más apoyos en la provincia, sumando mayoría absoluta. Alcanzó los tres representantes en la Cámara y 152.508 votos, más del doble que el PP, la segunda fuerza más votada en Jaén. Los votos a la candidatura de Pablo Casado le reportó a la formación un escaño, al igual que Ciudadanos.

Girona (23,91%): Contundente victoria del independentismo, que sumó cinco de los seis escaños en juego. ERC fue la lista más votada con tres diputados, frente a los dos de JxCat El último escaño lo logró el PSOE.

Córdoba (23,9%): El PSOE fue la fuerza más votada con 162.568 votos, sobresaliendo al resto con dos escaños, mientras que PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox se conformaron con uno.

Badajoz (23,88%): La candidatura de Pedro Sánchez se llevó tres de los seis escaños que se jugaban en la circunscripción. La otra mitad se repartió entre PP, Ciudadanos y Vox.

Huesca (23,75%): En la provincia aragonesa PSOE, PP y Ciudadanos obtuvieron un escaño, aunque los socialistas sumaron más papeletas, con más de 41.000.Ciudad Real (23,73%): El bloque de derechas logró la mayoría en la provincia gracias a que PP, Ciudadanos y Vox sumaron tres de los cinco representantes. El P

SOE fue el partido más votado y con más escaños, quedándose en dos.

Navarra (23,71%): El experimento entre Ciudadanos y PP de conformar con UPN una lista única, les permitió ser la fuerza más votada en la Comunidad Foral con 107.000 votos, frente a los 94.000 del PSOE, que sin embargo obtuvo otros dos. El quinto diputado se lo adueñó Unidas Podemos, permitiendo al bloque de izquierdas imponerse en la región.

Cáceres (23,38%): El PSOE logró dos representantes en la Cámara Baja, frente al escaño que ostentó el PP y Ciudadanos.

Teruel (23%): PP y Ciudadanos, con un escaño cada uno, se impuso a la izquierda, donde solo pudo sumar el PSOE un representante.

Valencia (22,9%): El PSOE impuso su ley en la provincia con cuatro escaños. Unidas Podemos con dos y Compromís con uno, hizo que la izquierda sumara un total de siete representantes, insuficientes para vencer al bloque de derechas, que se alzó con uno más, ocho, repartidos entre PP (tres); Ciudadanos (tres) y Vox (dos). Populares y naranjas sumaron prácticamente el mismo número de papeletas, con 255.000 el primero y 253.000 el segundo.

Castellón (22,9%): El PSOE con dos diputados y Unidas Podemos con uno, dieron la victoria a la izquierda, mientras PP y Ciudadanos se repartieron los dos representantes en liza.

Salamanca (22,65%): Uno de los pocos territorios donde el PP obtuvo más diputados que el PSOE. Los populares consiguieron dos frente al único representante de signo socialista, al igual que Ciudadanos. No obstante, la diferencia de votos entre populares y socialistas apenas superó el millar.

Zaragoza (21,98%): Los socialistas, con tres representantes, resultó claro vencedor en la provincia maña. El cuarto representante obtenido por Unidas Podemos, permitió a la izquierda vencer al bloque de la derecha, que logró un diputado cada uno de sus integrantes (PP, Ciudadanos y Vox).

Cantabria (21,91%): El PSOE resultó vencedor con dos escaños que, sumado al representante obtenido por el Partido Regionalista Cántabro, dio la victoria a la izquierda. PP y Ciudadanos se repartieron los dos restantes.

La Rioja (21,89%): El PSOE, con dos escaños, salió vencedor de los comicios. PP y Ciudadanos se repartieron, con un diputado cada partido, los dos restantes.

Barcelona (21,83%): El independentismo no sumó mayoría. Entre ERC (ocho) y JxCat (tres) sumaron once escaños, mientras que los 21 restantes fue para las fuerzas constitucionalistas. Entre estos últimos, el PSOE fue el líder indiscutible con nueve diputados y 766.000 votos, mientras que los comunes (marca blanca de Podemos) ostentó el segundo puesto con seis. Ciudadanos no pasó de cuatro, pese a vencer un año y medio antes las elecciones catalanas. PP y Vox apenas lograron un representante.

Albacete (21,81%): El PSOE obtuvo dos escaños, los mismos que el bloque de derechas, gracias al diputado logrado por PP y Ciudadanos.

Toledo (21,64%): PSOE y PP fueron los dos partidos hegemónicos en la provincia toledana el 28 de abril, con dos escaños cada uno, pese a que los socialistas sumaron más papeletas (más de 123.000 por los 87.000 de los populares). El resto de la tarta se la repartieron Ciudadanos y Vox con un diputado cada uno.

Burgos (21,35%): El PSOE alcanzó los dos escaños, mientras que PP y Ciudadanos se repartieron los otros tantos.

Guadalajara (20,8%): Tres escaños a repartir que fueron a parar a PSOE, PP y Ciudadanos.

Palencia (20,44%): De los tres escaños, el reparto fue uno para socialistas, uno para el PP y el tercero para la candidatura de Albert Rivera.