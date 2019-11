Debates, salvo errores gana quien parte con ventaja

Pocos eventos en una campaña electoral tienen mayor seguimiento que los debates televisivos con millones de personas conectando para ver cómo se desenvuelven los candidatos. Solo por ello ya merecen atención. Pero ¿qué influencia tienen en realidad, decantan el voto o llevan a más electores a las urnas? Los expertos consultados por COPE consideran que tienen una cierta influencia pero que salvo errores gana quien ya partía con ventaja en las encuestas.

Pero los errores, titubeos e incluso bloqueos existen y según explica a COPE el politólogo Javier Sierra “pueden acarrear un castigo importante” del electorado.

La peor equivocación de fondo para un candidato es según señala el experto en comunicación política Eduardo Gonzalez “es traicionarse a sí mismo”.

Y todo porque un candidato señala “tiene que defender sus ideas y valores y sacarlos afuera en este debate para conectar con sus electores. Y quien no lo logra resulta penalizado”.

En esa conexión con la audiencia reside el trabajo de los “Ivanes Redondos” de cada partido que recomiendan a sus candidatos no arriesgar, optar por una comunicación positiva, medir cada palabra y cada gesto de forma a llegar con la mayor fuerza posible a sus votantes y potenciales votantes.

“Los candidatos no solo tienen que evitar cometer cualquier error sino que lo que tienen que tener en cuenta es que al final a quien hablan no es al otro contrincante sino al elector, a la audiencia que les está viendo. Por eso comunicación negativa o ataques muy fuertes no siempre son bien vistos” según señala Sierra autor de la investigación “los debates electorales y su influencia sobre el electorado” y profesor de la Universidad de Murcia .

También importan las formas y los gestos. Así y según señala Gonzalez profesor en la Universidad Camilo José Cela “es común que cuando a un candidato le atacan, asienta con al cabeza cuando lo que debe hacer es negar, mover los brazos para hacer ver su desacuerdo e interrumpir a su rival”.

Los gráficos y fotos también sirven sobre todo “para llamar la atención” asegura y como el resto del debate “deben preparse bien”.

¿Cuántos electores cambian de voto tras un debate electoral?

Los últimos estudios según nos cuenta Sierra muestran que en torno al 5 por ciento del electorado. Casi dos millones de votantes se ven influidos y decantan su voto sobre todo tras un debate electoral.

Pese a ser muchos, en torno a dos millones de personas, la mayoría del electorado que superará los 37 millones el 10N, ya está decantada antes del debate y sus preferencias políticas previas son el elemento que más influye tanto en su voto como en la forma en la que ven a los candidatos.

Somos más benévolos con los candidatos que se acercan a nuestra forma de pensar. Es decir que, según subrayan, nuestro análisis sobre lo que dicen en los debates va bastante más allá de lo racional.

¿Quién gana los debates?

Aquí también influye la ideología de cada uno. Si no hay errores solemos dar por ganador a quien mejor representa lo que pensamos y valoramos.

Quien más tiene que perder si falla es quien parte con ventaja. Y en este contexto de bloqueo político y de inestabilidad política “el bipartidismo tiene potencial de resurgir” señala Sierra y por eso los grandes partidos recogen más votos que el resto según recogen las últimas encuestas.