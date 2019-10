Así han vivido el debate de COPE sobre economía los simpatizantes de los partidos

El cuarto debate electoral de COPE.es ha contado con decenas de simpatizantes de los partidos políticos que han seguido, minuto a minuto, las intervenciones sus representantes: Daniel Fuentes (PSOE), Mario Garcés (PP), Marcos de Quinto (CS), Nacho Álvarez (UP) y Jorge Buxadé (VOX), que han analizado y debatido sobre la situación económica de nuestro país.

La sala de COPE en la que los militantes se encontraban ha gozado de multitud de momentos clave y ha sido testigo de murmullos, algunos de mayor intensidad, cuando los representantes de los partidos discutían con intensidad sobre alguna de las cuestiones planteadas en este debate fundamentado en la economía de España.

PSOE. Virginia Sánchez, de 39 años. Auditora.

"Mi trabajo es estable, indefinido. Pero he estado 10 años trabajando de forma inestable y temporal. No me pagaban de forma adecuada, soy licenciada en derecho. El sueldo era un poco más alto que mileurista y ni siquiera ahora lo supera. Gano lo justo para vivir en el mes, pero no ahorro".

PP. Pepe López, de 21 años. Estudiante y emprendedor.

"No es fácil montar una empresa, lleva un trabajo de muchos trámites y muy tedioso. De hecho el partido popular quiere cambiar eso, hoy Pablo Casado ha hablado de que quiere que en 5 días se puedan constituir empresas. Pero no son solo los trámites, son otras cosas, porque lo poco que tenemos los jóvenes vamos a inventirlo en ello para poder generar riqueza y empleo y nadie nos pone facilidades para darnos financiación. No es fácil".

Ciudadanos. Alba María Padrino, de 21 años. Estudiante y camarera.

"No llego a final de mes porque el salario no es alto, se trabaja mucho en la hostelería, me da para pagarme los estudios y poco más. Vivo con mis padres y el dinero es para pagarme los estudios. Pero si no tiramos del dinero de los padres, no da para mucho más.

Podemos. Carlos Delgado, de 65 años. Desempleado.

"Llevo 4 años y evidentemente, es prácticamente imposible encontrar trabajo a partir de los 50. Me busco la vida como puedo. De todas formas, creo que en este país lo que hay es mucha irregularidad en el mercado laboral, especialmente a partir de las reformas que hicieron. Eso por un lado, pero Europa dice que España es el mayor país con trabajadores pobres, y encima en una situación de indefensa absoluta porque no podemos decir nada, porque a los 5 minutos te dejan en la calle, como me pasó en mi trabajo, y encima no me querían pagar.

Vox. Sergio Valderrama, de 46 años. Técnico de compras.

"Mi sueldo no me llega para fin de mes. Estoy en negativo. No tengo mal salario, pero entre hipoteca, gastos familiares e impuestos, lo que veo es que en mi nómina se me van muchos impuestos. No me gusta mantener ni enchufados, ni autonomías ni cosas que no son solidarias. Es una parte importante que tenemos que resolver."