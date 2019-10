El afilado repaso de José María García a Sánchez, Rivera, Casado y Abascal, los políticos "mediocres"

José María García ha sido entrevistado en el programa de Toñi Moreno en Telemadrid, Aquellos maravillosos años. Durante la entrevista, el periodista fue preguntado por la actualidad política, y en concreto por la talla de los principales políticos, Abascal, Casado, Sánchez y Rivera. Y García, sin pelos en la lengua, ha dicho lo que piensa.

"Para que un país sea grande tiene que tener unos políticos de primera división. Y estos no lo son. No pueden ser de primera división porque hemos convertido la política en la ley de la mediocridad. España es una sociedad anónima con 45 millones de socios. ¿Tú crees que el presidente del Gobierno puede cobrar al año 80.000 euros? Cuando él nombra a dedo al presidente de Telefónica, al de Iberdrola...Pero es que el consejero delegado de una empresa media, no alta, gana 300 o 400 mil euros. El problema es que a la política llegan los que no dan para más o los que saben dar poner la mano".

"Voy a votar y pido a todo el mundo que vaya a votar. No se lo merecen, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación y ellos no lo han hecho".

José María García ha criticado también el mundo del periodismo actual y ha "abroncado" a Toñi Moreno por "matar " a María Teresa Campos.

Una entrevista muy completa en la que García, como acostumbra, ha hablado alto y claro sobre los temas de actualidad, política, deportiva y periodística.