VÍDEO: Garamendi (CEOE) reitera su rechazo a una ley de amnistía

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistido este jueves en su rechazo a una posible amnistía a los presos del 1-O al ser preguntado por lo dicho hace unas horas desde El Cercle d'Economia, que ha asegurado estar a favor de la amnistía como medida legislativa que contribuya "a pasar página a unos hechos que nunca debieron haberse producido".

"Yo he dicho con total claridad que nosotros no consideramos la palabra amnistía y que no estamos de acuerdo, lo he dicho clarísimo", ha señalado Garamendi a preguntas de los periodistas en el Palacio de Congresos de Granada, que acoge este jueves el XXII Congreso de Directivos CEDE.

Allí ha sido preguntado por las declaraciones hechas desde el Cercle d'Economia, que ha lamentado que la "actual fase de normalización en Catalunya" podría verse frenada por las causas abiertas por la Justicia a los líderes independentistas y, textualmente, a varios centenares de cargos públicos y encausados, y ha asegurado estar a favor de la amnistía como medida legislativa que contribuya "a pasar página a unos hechos que nunca debieron haberse producido".

"Nosotros no consideramos la palabra amnistía", ha dicho escuetamente el presidente de la CEOE, que ha realizado estas declaraciones tras intervenir en una ponencia sobre el nuevo escenario geopolítico y su incidencia en la economía española junto al presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/811749/1/garamendi-ceoe-nosotros-no-consideramos-palabra-amnistia

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06