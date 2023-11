VÍDEO: Economía.- Díaz tendrá en cuenta la propuesta de CEOE sobre el SMI pero avisa: no puede perder poder adquisitivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que tendrá en cuenta la propuesta de la CEOE de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3% en 2024, pero ha avisado de que debe mantener el poder adquisitivo.

En este sentido, ha subrayado que la inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, por encima por tanto del 3% que plantea la patronal. "Ante una crisis de inflación sin precedentes como tenemos en nuestro país, vamos a emprender la subida del salario mínimo interprofesional", ha enfatizado la ministra.

Durante su participación en un acto por la igualdad de las mujeres gitanas, la vicepresidenta ha advertido de que el Gobierno "no quiere una sociedad basada en salarios bajos, 'low cost', como se ha tenido en España", sino que quiere que sea también europea en materia salarial.

"Tenemos un diferencial negativo de 25 puntos con Europa en materia salarial", ha denunciado Díaz, que ha señalado que "la herramienta fundamental" para reducir este diferencial y para avanzar en igualdad es el SMI. "No hay mejor herramienta en las sociedades contemporáneas", ha enfatizado.

Por ello, ha reiterado que convocará "con carácter inmediato" a los agentes sociales para emprender "la inmediata subida del SMI". "No hay mejor política feminista, no la hay, pero es que además no hay mejor herramienta contra la precariedad y la pobreza laboral, se llama salario mínimo interprofesional y por tanto ésta es una de las medidas que vamos a abordar con carácter inmediato", ha apuntado.

