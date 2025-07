¿Vas a volar y tu DNI es permanente?: qué es y lo que debes hacer para evitar que te nieguen embarcar en el avión

Vivimos en una época en la que el edadismo o discriminación por edad está a la orden del día. Estereotipos o prejuicios enfocados a adultos mayores que reciben un trato injusto precisamente por haber sumar muchos años a su calendario.

Entre ellos, no contratar a alguien por ser demasiado mayor o asumir que no puede aprender nuevas tecnologías, ir al médico y suponer que ciertos síntomas son normales para su edad y no investigar adecuadamente o creer que las personas mayores no pueden ser activas, independientes o tomar decisiones importantes... todo ello tiene un impacto negativo en la salud mental y física.

La última consecuencia la hemos visto en un aeropuerto. Le ha sucedido a Luis Carbó, un vecino de Castellón de la Plana de 89 años, vivió hace poco una situación, como mínimo, insólita, según recoge La Vanguardia. Resulta que el pasado 16 de abril, no pudo subir a un vuelo de Ryanair que salía desde Eindhoven (Países Bajos) con destino a Reus, a pesar de que regresaba de unas vacaciones familiares.

En su caso, no fue por la edad en sí, sino por el documento asociado a ella. Según relatan él y sus allegados, la razón fue que presentó su DNI permanente, el documento oficial válido en España que no tiene fecha de caducidad y que se entrega a las personas mayores de 70 años. Tal y como explica este medio, la compañía no habría aceptado este documento como válido para volar.

¿Qué es el dni permanente y a quién se expide?

Vamos a tratar de entenderlo. El Documento Nacional de Identidad (DNI) de entrada es la acreditación oficial de la identidad, los datos personales y la nacionalidad española de una persona. Este documento, emitido por el Ministerio del Interior a través del Cuerpo Nacional de Policía, es obligatorio para todos los ciudadanos a partir de los 14 años.

El DNI generalmente requiere renovación a intervalos regulares, pero existen situaciones en las que se puede obtener una versión con validez indefinida, conocida como el DNI permanente. Este documento se concede a aquellas personas que han superado los 70 años, tal y como recoge el BOE: A partir de esa edad, al renovarlo por última vez, ya no será necesario actualizarlo nuevamente en el futuro.

Además, en circunstancias muy específicas, las personas mayores de 30 años que demuestren una discapacidad severa certificada también pueden obtener el DNI permanente. En estos casos, la aprobación depende de una evaluación personalizada realizada por las autoridades competentes.

viajes de mayores con dni permanente

Viajar es una actividad que disfrutan personas de todas las edades, también los mayores que se animan a hacerlo. Según una encuesta publicada en 2024 por el I nstituto Nacional de Estadística (INE) , casi la mitad de los ciudadanos mayores de 65 años (un 46%) realizó al menos un viaje en el último año, según recoge la empresa especializada en asistencia a pasajeros ante incidencias con vuelos, AirHelp. De hecho, este grupo representa casi el 15% del total de viajeros en España. El avión, además, es el medio elegido por más de un tercio de ellos (34,1%) para desplazarse.

Pueden surgir malentendidos en el extranjero si el personal de las aerolíneas o aeropuertos no está familiarizado con este formato" Rosa García Assora legal

Pues bien, aunque el DNI permanente tenga plena validez legal dentro del país y en zonas del Espacio Schengen, puede que estos mayores sufran algún malentendido con él en el extranjero. "Es posible que cause extrañeza al personal encargado del control de pasajeros y fronteras en otros países. No obstante, aunque carezca de fecha de caducidad, este DNI es plenamente válido y cumple la misma función que un DNI en vigor", explica Rosa García, asesora legal de AirHelp

Es importante recordar que este DNI solo permite viajes a destinos que no requieren pasaporte, es decir, países con los que España tiene acuerdos de libre circulación. Para cualquier otro destino, se debe presentar un pasaporte válido, incluso si se posee un DNI permanente, para evitar complicaciones durante el embarque o el paso por controles.

derecho a reclamar

Si a un pasajero se le niega el acceso al avión injustamente, especialmente en vuelos dentro de la Unión Europea o en el Espacio Schengen, tiene derecho a reclamar. Como indica Rosa García, en situaciones como esta —equiparables al overbooking—, el pasajero podría ser compensado con hasta 600 euros, según el Reglamento CE 261. Además, la aerolínea deberá hacerse cargo de los gastos que surjan a raíz del incidente, como alojamiento, comidas o la compra de un nuevo billete.

