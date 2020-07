Vacaciones y coronavirus: todo lo que puedes reclamar por vuelos, hoteles o viajes combinados cancelados

El nuevo coronavirus ha frustrado las vacaciones de muchos, pues numerosos vuelos que habían sido contratados, han sido cancelados debido a la pandemia. Esta situación ha generado un mar de dudas, pues mucha gente se pregunta si puede recuperar el dinero pagado, cómo puede hacerlo y qué derechos tiene.

La mayoría de las aerolíneas están tomando medidas ante la expansión del coronavirus, como cancelaciones o reajustes de capacidad, algo que se define como "circunstancia extraordinaria" según la normativa europea y que no obliga a las compañías a indemnizar a los clientes.

De acuerdo con el Reglamento 261/2004, las "circunstancias extraordinarias" son aquellas que "pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo o riesgos para la seguridad" que el transportista no podría haber evitado aunque tomara todas las medidas razonables.

DEBEN REEMBOLSAR EL DINERO DE LOS BILLETES

Sin embargo, aunque las compañías no están obligadas a compensar a los clientes por estas cancelaciones, sí que deben reembolsar el dinero de los billetes, ofrecer un cambio de fecha o un transporte alternativo al vuelo cancelado. Y en caso de escoger la primera opción, la entidad debe abonar el importe en el plazo de siete días. Así lo establece el Reglamento Europeo, querige las operaciones de las aerolíneas europeas y de aquellas que no lo son, pero que operan dentro del marco de la Unión Europea.

Si se había reservado un hotel, pero el vuelo ha sido cancelado, la aerolínea no está obligada a pagar las noches de alojamiento en el destino. Sin embargo, sí que tiene que hacerse cargo de las noches que el pasajero pudiera permanecer en la ciudad de destino mientras la aerolínea lo reubica, alojándolo en un hotel cercano al aeropuerto, además de prestar asistencia, el traslado desde y hacia el aeropuerto y el pago de comidas y bebidas que necesite.

¿QUÉ PASA CON LOS HOTELES RESERVADOS?

Por otro lado, la devolución del dinero por parte de los hoteles será posible si el viajero ha contratado un seguro de viaje que cubre estos casos o si la reserva incluía tarifa reembolsable. Si no se dan estos casos, lo más probable es que no se pueda reclamar el dinero de la reserva por cancelación de un vuelo.

No obstante, los viajeros que hayan contratado un paquete, están protegidos por la Ley de Viajes Combinados y tendrán derecho a resolver el contrato antes del inicio del viaje sin penalización y recibir el reembolso de cualquier pago, pero no a una compensación.

Dicha ley, que responde a una normativa europea, también señala que los minoristas deberán realizar los reembolsos o devoluciones "sin demora indebida" y en un plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de viaje combinado.