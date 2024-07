Una española que vive en Estados Unidos alucina con lo que han tirado unos vecinos a la basura: "No lo creo"

Reducir, reciclar, reutilizar... son las 3 R del reciclaje, una forma de apelar a un consumo responsable que proteja nuestro medio ambiente de un consumismo cada vez más voraz.

De las tres, la opción de reutilizar es especialmente saludada no solo para reducir el impacto ambiental, también para mantener a raya el gasto de nuestros bolsillos. No hay que olvidar que favorece la economía circular, un modelo económico que busca minimizar el desperdicio, intentando no desecharlo a la basura a la primera de cambio, sino que apuesta por darle una segunda vida lo que lo diferencia del modelo tradicional de comprar, usar y tirar.

Todos contentos, vendedor, comprador y medio ambiente

En este sentido hay aplicaciones de todo tipo que contribuyen a esa economía circular. Algunas lo hacen con el reciclaje de comida. Parece complejo pero es muy sencillo. En lugar de que los alimentos se tiren a la basura al final del día, los comercios ofrecen a los consumidores el excedente que no van a usar al día siguiente a unos precios mucho más asequibles.

Pero esta reutilización se da sobre todo con ropa y objetos cotidianos. Y es que cada vez son más personas las que optan por desprenderse de sus aparatos viejos tirándolos a la basura, bien porque ya no los necesitan y no tengan espacio suficiente en casa o bien porque adquieran unos más nuevos con características superiores.

La solución más rentable es recurrir a portales de segunda mano, cada vez más asentadas en España. Tratan de captar nuevos adeptos, sobre todo gente joven, rompiendo con lo tradicional y ofreciendo sus productos de manera original. Una práctica que por lo pronto está más arraigada en los países del norte de Europa. Gracias a ellos se beneficia el vendedor, que consigue algo de dinero por algo que ya no necesita, al comprador, que se hace con el objeto a un precio muy por debajo del mercado y por supuesto, al medio ambiente.

"Más loco que esto no hay nada"

Esto es precisamente lo que ha hecho una española que vive en los Estados Unidos, Nurycalvo, que junto con su pareja han pasado revista a la basura de un barrio de Florida, en los Estados Unidos. En este caso, los objetos se depositan junto al cubo de la basura en el exterior de cada casa.

Y con lo primero que se han encontrado han 'flipado', tal y como relata en su cuenta de TikTok, nurycalvosn. Se trata de un coche que parece de época de color negro y marrón y con llamativos faros amarillos. Dada la envergadura y calidad del 'residuo', dudan de que realmente esté allí disponible para el primero que se lo quiera llevar. "No pueden haber tirado esto", se niega a creer Nurycalvo mientras su marido le insiste en que si está allí es porque lo han tirado. "Está aquí al lado de los cubos de basura, tiene las llaves puestas y la puerta no abre". "Que no me lo creo", insiste ella. "A lo mejor está estropeado y el dueño no lo quiere arreglar".

Tras 'alucinar' con el coche continúan su paseo por la calle comprobando la cantidad de objetos en buen estado que sus dueños han tirado. Por ejemplo unos bolos, un remolque para llevar niños en perfecto estado, una casita de muñecas totalmente equipada, un espejo de madera, un robot aspiradora, varias televisiones, una bicicleta con sus cascos, maletas, una impresora que funciona y hasta una enorme canasta de baloncesto.

También muchos residuos clásicos "que nunca fallan" en estas batidas. Es el caso de un frigorífico gris side by side, de dos puertas y de gran tamaño, una barbacoa -mejor que la que tienen ellos-, según comentan y una aspiradora.

Y por supuesto numerosos muebles que podrían hacer las delicias de cualquier nuevo propietario. En ellos un sofá de tres plazas de color crudo, varias sillas, un sillón reclinable, una cafetera, una cama o un aparador.

Un mercadillo de lo más económico al aire libre al que las camionetas pick-up acuden "y se ponen hasta arriba".

¿Y qué pasa si nadie retira estos productos? Nurycalvo lo muestra al final de su grabación en la que se puede ver un camión de la basura en el que trabajan tres operarios.