El truco infalible para gastar, como máximo, 160 euros al mes en tu cesta de la compra: "Es posible"

La inflación está causando algún que otro estrago en los hogares españoles. La subida de precios provoca que las familias deban hacer malabares para que salgan las cuentas. Hay una joven que se ha hecho viral en TikTok porque ha explicado el truco que aplica en su día a día para ahorrar en su cesta de la compra.

En el texto que acompaña al vídeo que ha circulado como la pólvora en la red social anteriormente mencionada, era escueta pero muy contundente. "Deja de gastar innecesariamente", decía. En dichas imágenes, comenzaba su intervención indicando que se gasta al mes, como máximo, 160 euros en comida. "Y es mucho. No miento, soy mileurista, no me da la vida para más. Yo tengo que hacer malabarismos, pero yo los 160 euros no los paso".

Una vez expuso el máximo de dinero que se gasta en la cesta de la compra, quiso revelar el truco que emplea en su día a día. "La primera pregunta que os lanzo es: ¿Compráis todo en Mercadona? Me refiero a fruta, verduras, carne... pues ese es el problema, porque yo no lo hago". Así, esta chica asegura que compra en las tiendas de barrio de toda la vida. Ese es su gran truco.

"Es verdad que tardas más, pero tú, si vas a la frutería, a la carnicería y a la pescadería... Bueno, en Mercadona a veces tienen ofertas en la pescadería que ni tan mal. En Mercadona, yo compro lo típico, los productos de limpieza, el jamón york... pero es que como compres carne, fruta o verduras... claro que te sube la cuenta", explicaba a sus seguidores.

Después, desgranaba cuál es el gasto que tiene todos los meses en carnicería y cómo hace para ahorrar mes a mes. "Yo me gasto, en carnicería, para casi todo el mes, me gasté el otro día 50 euros. Tengo dos kilos de pollo, dos kilos de lomo adobado, dos kilos de magro para guisar, dos kilos de carne picada...en fin, mogollón de carne".

En cuanto a la frutería, decía que "los tomates están a 0,99 euros". Por este motivo, propone elaborar un gazpacho y lanza una petición. "Si no te gusta el gazpacho, te haces salmorejo, y si no, ensalada, pero vete a la frutería".

Fueron muchos los comentarios de usuarios que no se terminaban de creer mucho los precios que recogió la tiktoker. Aun así, siempre es una propuesta que se puede probar para comprobar realmente si ese ahorro se produce (o no).

El truco del céntimo: el método infalible para ahorrar más de 650 euros al año

Hay algo muy cierto y es que, la gran mayoría de personas, siempre intentamos ahorrar mes a mes. Como la joven anterior. Por este motivo, te vamos a proponer otro truco para conseguir tus objetivos y afrontar las vacaciones con un poquito más de dinero (que nunca viene mal).

Este método se denomina el truco del céntimo y con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.





Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero no te preocupes. Con el paso de los días se va aumentando la cifra -no superando nunca los pocos euros- y en febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta los 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros. En este momento, la hucha en la que has almacenado todo el dinero tendrá un total de 667,95 euros si se ha cumplido con el reto todos los días.