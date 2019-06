“El jamón de york no existe”, te lo dice Boticaria García

Si alguna vez te has planteado si te dan gato por liebre, te conviene escuchar esta entrevista. La Doctora Marián García nos ayuda a desmontar algunos mitos de la nutrición.



Una de las intenciones de Oído Cocina es disfrutar de la comida y este disfrute se acrecienta si lo que comemos es saludable. Por eso nuestra invitada tiene mucho que decir en este tema.



La Dra. Marián García “Boticaria García” lleva mucho tiempo preocupada por nuestra salud en todos los aspectos y la alimentación no podía ser menos.



Marián García es doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética y en óptica y optometría.



Pero si tiene algo la Boticaria García es lo bien que comunica. Es una divulgadora científica que se ha ganado la credibilidad con su trabajo, serio y contrastado. Acaba de publicar el libro EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE. La guía para comprar saludable y descubrir los secretos del supermercado. Dice Laura Baena Fernández, fundadora del Club de MALASMADRES en el prólogo del libro, que entre otras cosas ha aprendido de Marián que comer bien empieza en la lista de la compra.



De este y otros muchos temas que vienen en el libro hemos hablado y nos hemos dado cuenta que para ir a comprar hay que llevar la lupa para leer bien la letra pequeña. Pero sobre todo que nos queda mucho por saber y aprender de los productos que forman parte de nuestra dieta diaria.