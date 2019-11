Todo lo que debes saber sobre el Black Friday

Se aproximan las navidades, una época en la que las ventas se incrementan debido a los regalos que se hacen entre familiares y amigos. Y por eso el Black Friday puede tener un gran atractivo para ahorrar una buena cantidad de dinero en tus compras sin renunciar a realizar buenos regalos o, incluso, darte algún que otro capricho a ti mismo por lo bien que te has portado este año.

Tanto el Black Friday como el Cyber Monday son dos eventos que se celebraban en un inicio solo en Estados Unidos, pero que actualmente se han expandido al resto del mundo. Tanto comerciantes como compradores se benefician de ellos para incrementar sus ganancias y comprar más barato respectivamente. Con este artículo sabrás todo lo que necesitas saber para hacer tus futuras compras en estos días especiales…

¿QUÉ ES Y CUÁNDO SE CELEBRA?

El Black Friday (viernes negro) es como se denomina al día que inaugura la temporada de compras navideñas. Para celebrarlo, tanto minoristas como mayoristas incluyen importantes rebajas para disparar sus ventas. Las ofertas atraen a gran cantidad de compradores para poder hacer sus caprichos realidad y adquirir todo tipo de regalos a buen precio.

El Black Friday se celebra siempre un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, siempre será al siguiente día del cuarto mes del mes de noviembre. Por tanto, en este año 2019 se celebra el viernes 29 de noviembre. Seguido a este día de ofertas tiene lugar el Cyber Monday (ciber lunes), otro día dedicado a las compras por Internet.

El Cyber Monday es el siguiente lunes a este viernes, por tanto, en 2019 lo tienes el lunes 2 de diciembre. Entonces también podrás hacer compras a precios muy reducidos, solo que debes tener en cuenta que los envíos suelen sufrir retrasos en esas fechas debido al gran volumen de entregas para Navidad. Y si no quieres quedarte si regalo de reyes, tal vez deberías aprovechar el viernes para comprarlo en los comercios locales.

En España, estos días de rebajas masivas se comenzaron a implantar en algunas zonas y comercios en 2013, pero no fue hasta 2015 cuando se expandieron casi a la totalidad de los comercios, entre otros factores, impulsado por la crisis económica.

DATOS DE VENTA EN AMAZON

En 2018, nuevamente Amazon contó con un enorme impulso en este Ciber Monday. Ese año hubo más de 15.000 ofertas en este intermediario online, es decir, en un 70% de los productos ofrecidos por esta plataforma de e-Commerce. Esas ofertas iban desde el 20% al 40% de descuento. Superando las buenas cifras del año anterior, que ya fueron buenas de por sí.

De hecho, tal fue el incremento de ventas en 2007 que Jeff Bezos, dueño de Amazon, se transformó de la noche a la mañana en el hombre más rico del mundo, con un un aumento varios miles de millones de dólares en su fortuna personal, sumados a sus anteriores 100.300.000.000$, superando los 150.000 millones (128.000M€). Las acciones de la empresa se dispararon ante las previsiones de este Black Friday, haciendo que rompiera la barrera de los 12 dígitos desde que en 1999 lo hiciera el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

En 2018 las ventas habían crecido más de un 20% con respecto a este Black Friday histórico de 2017. Este año se espera que sigan creciendo. Con cifras que dejan frio a más de uno, como los 190.000 juguetes, los más de 160.000 ordenadores y accesorios de informática, y los más de 150.000 productos para el hogar.

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Entre los productos vendidos en el Black Friday, o Cyber Monday, se encuentran artículos de todo tipo. No obstante, destacan algunos de los productos más vendidos:

Portátiles

Los ordenadores portátiles han ido poco a poco desplazando a los sobremesa, especialmente cuando la tecnología de los procesadores ha madurado y se consigue un buen rendimiento sin lastrar la autonomía de estos equipos. De hecho, con aparición de los portátiles gaming, las ventas de equipos de sobremesa y AIO han descendido.

Entre los productos favoritos que se venden en estas fechas se encuentran los ultrabooks, y los portátiles baratos. Aunque también los gamers prueban suerte en estas fechas para comprar sus maquinas de gaming a mejores precios.

Además, otros de los productos que se ha posicionado como uno de los más vendidos en algunos países son los Chromebooks de Google, unos portátiles con un sistema operativo con kernel Linux (compatible con las apps nativas de Android y la nube) que los hace seguros, estables y robustos, es decir, la mejor plataforma para estudiantes que no quieren complicaciones.

Tablets

Los tablets también están sustituyendo en muchos casos a los ordenadores por su autonomía y movilidad. En este Black Friday o Cyber Monday encontrarás la mejor oportunidad para comprar este tipo de artículos, que para que tenga un rendimiento decente y fluidez, el precio se eleva un poco para algunos bolsillos.

Con las ofertas de estos días podrás optar por tablets baratas de alta calidad como los Samsung Galaxy Tab, los Google Chrome Pixel Slate, o los Apple iPad, los preferidos de la mayoría. Si los descuentos del ofertante son decentes, podrás adquirir uno de estos modelos a precio de otros tablets mucho más baratos. Así que ¡no dejes pasar la oportunidad!

Aspiradoras

Entre los productos del hogar, uno de los aparatos electrónicos más demandados son las aspiradoras, especialmente los robots aspiradores. Estos equipos suelen ser caros, de hecho, para que sean buenos van desde los 200 a los 1000€. Pero si aplicas descuentos de entre el 20 y el 40%, el precio puede bajar considerablemente para que caces una ganga.

Ten en cuenta que los robots aspiradores de precios inferiores pueden defraudarte, ya sea por su baja autonomía, porque no recogen bien la suciedad o, en la mayoría de los casos, el sistema de navegación es lo que más defrauda. Los robots baratos a veces no sortean bien los obstáculos, pasan varias veces por un mismo sitio al no mapear adecuadamente el espacio o no pasan por otros lugares. En definitiva, será como si no lo tienes… Por lo tanto, el Black Friday se ha convertido en una ocasión perfecta para hacerte con alguna de las mejores aspiradoras a un precio mucho más apetecible

Auriculares

Los chollos también llegan a otros productos electrónicos de consumo, como los auriculares. Estos dispositivos no son demasiado caros cuando no tienen descuentos, pero con las ofertas del Black Friday, los mejores auriculares de marcas como Apple, Sony, Sennheiser, Beats y otros pueden bajar hasta precios muy bajos.

En este caso, la mayoría de personas optan por los auriculares wireless, es decir, los inalámbricos. Estos auriculares bluetooth evitan tener que depender de un cable, aportando mayor movilidad para aquellos que los usan mientras hacen deporte o caminan. Un ejemplo de estos modelos son el Apple AirPods, los Xiaomi AirDots y los Samsung Galaxy Buds…