El chip de las tarjetas de crédito cumple 50 años

Cada dia las utilizan 1000 millones de personas, en teléfonos, identificaciones oficiales o como medio de pago. ¿Quién se acuerda de las copias en papel carbón de las tarjetas de crédito? Hay que hacer memoria para ello. Pero las hemos utilizado hasta no hace mucho porque, aunque la primera tarjeta con chip se registró en 1968, no se utilizó de manera masiva hasta bien entrados los 80. Primero en Francia para el pago telefónico y no llegó a las tarjetas bancarias hasta los 90, las primeras en Estados Unidos.

El chip es ese pequeño metal cuadrado y brillante en el frente, por encima de los cuatro primeros dígitos del número de cuenta. Lleva información criptografiada, codificada. Las hace seguras e inteligentes. Cada vez que usa una tarjeta con chip en un comercio, genera un código de transacción necesario para su aprobación. “Tiene una doble seguridad", explica a COPE Javier Rivas, profesor de finanzas de EAE Business School. "El chip proporciona seguridad de que no va a ser usada por otra persona que pueda duplicarla o copiarla, y hace mas difícil el dinero negro", añade.

El chip contiene nuestros datos bancarios y personales, pero cada vez confiamos más en ellos. En 2017, su uso como pago en comercio aumentó un 18%. Tras la crisis se tiene una alta confianza en los productos bancarios y ahora se leen con radiofrecuencia, lo que aporta más seguridad.