Subida de las pensiones y de los sueldos públicos, primer golpe de efecto del nuevo Gobierno

Las primeras medidas económicas del nuevo Gobierno no tardarán en llegar. Si no es en el consejo de ministros del martes -reservado en principio para la foto y el nombramiento de secretarios de Estado- se aprobarán en el segundo, el del próximo viernes. Serán la prometida subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios que quedaron congeladas a la espera de la investidura de Sánchez. Las primeras se incrementarán un 0,9% -no se descarta que algo más las mínimas-. Las nóminas de los empleados públicos, el 2,3% (un 2% fijo más otro 0,3% de fondos adicionales). Las dos, con efectos retroactivos a 1 de enero con lo que habrá una pequeña paga compensatoria. El coste de ambas medidas, de la que se benefician unos 13 millones de españoles, roza los 5.000 millones de euros. Será el prólogo de las políticas de gasto que vienen.

Hay otra iniciativa que quedó pendiente hasta la constitución del nuevo Ejecutivo, el alza del salario mínimo. Sánchez se ha comprometido a que alcance el 60% del sueldo medio a final de la legislatura y a esperar a un acuerdo con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos, para decidir al menos la subida de este año. Esos contactos no se han iniciado. Todo indica que habrá que esperar a la toma de posesión de la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por eso fuentes cercanas consultadas por COPE afirman que la aprobación de la medida puede no ser tan inmediata con el aumento de las pensiones y del salario de los funcionarios. En todo caso, no tardará en recibir el visto bueno. Los 1.000 euros al mes que han deslizado ya han sido rechazados por la patronal.

Otra decisión que afecta al departamento de Trabajo, en manos de Podemos, y que se descuenta en uno de los primeros consejos de ministros es la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo, ante bajas justificadas por enfermedad. Es una reclamación expresa de los sindicatos. Sería un primera piedra de toque para empezar a desmontar la reforma laboral del PP