Sube el SMI y arranca otra dura negociación sobre incrementos salariales frente al IPC

El Consejo de Ministros aprueba el incremento del Salario Mínimo Interprofesional de los 965 a los 1000 euros en 14 pagas. Se trata de una subida pactada en apenas tres días entre Gobierno y sindicatos. Tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero y se acerca al objetivo del Gobierno de llegar al 60% del salario medio, unos 1050 euros, en 2023 según el compromiso adquirido con la Carta Social Europea.

Las patronales CEOE y Cepyme, como ya hicieron en septiembre, se descuelgan del acuerdo al considerar que no es momento de subir los costes salariales de las empresas en plena recuperación. Los sindicatos cifran en 1,5 millones de trabajadores beneficiados por este incremento, sobre todo, mujeres jóvenes del sector servicios y de la agricultura.

¿Habrá menor creación de empleo?

CCOO como UGT y el Ejecutivo aseguran que las cifras de afiliados a la Seguridad Social reflejan que la revaloriación del SMI, que acumula casi un 37% de subida desde el 2018, no han supuesto destrucción de empleo. El Banco de España cifró entre 92.000 y 172.000 los puestos de trabajo destruidos o no creados en 2019 por la subida del salario mínimo en un 22%. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid incide en que “el debate no está tanto en lo general como en lo particular, o sea, en el posible impacto que pueda tener esta subida sobre determinados sectores más precarizados frenando la creación de empleo o reduciendo la jornada laboral de los afectados”.

¿Qué pasa con el resto de salarios?

La fuerte subida de los precios es uno de los argumentos escrimidos por la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz y los sindicatos para defender la subida del SMI, la pérdida de poder adquisitivo, una pérdida que afecta a todos los trabajadores y no sólo a los que están fuera de convenio.

2021 terminó con una inflación media del 3,1% frente a una subida media de salarios por convenio del 1,47%. Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo 2022 ha comenzado con un incremento medio de sueldos del 2% frente a un IPC del 6,1% en enero. Funcas augura un repunte de los precios de hasta el 7% en febrero y una inflación media para este año del 4,6%.

Con este escenario patronal y sindicatos se sientan a negociar, a partir del 3 de marzo, un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, conocido como AENC, que incluye la subidas salariales. Los sindicatos ya ponen sobre la mesa incrementos del del 5% y los empresarios, de momento, no hablan de números, así nos lo aseguran fuentes de la patronal que dicen “estamos abiertos a negociar pero sin olvidar que hay muchas empresas que aún no han dejado atrás la crisis”

¿Cuánto deben subir los salarios?

Los expertos no se atreven a dar sifras concretas pero sí coinciden en que en todo caso los referentes deberían ser la inflación media, del 3,1% en 2021, o la subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, que quedó en el 2,4% en enero. En esta línea el profesor Sanabria destaca que “es importante adaptar los salarios a la realidad económica para no desincentivar el consumo y por tanto el crecimiento, pero hay que afinar muy bien la subida para no generar efectos de segunda ronda, o lo que es lo mismo, que las empresas trasladen a los productos esos aumentos de costes y por tanto generar aún más la inflación”.

¿Cuando se aplicarían esas subidas salariales?

Los agentes sociales reconocen que la negociación no va a ser fácil y que podría extenderse hasta el verano por lo que no será hasta entonces cuando las empresas sigan las recomendaciones salariales que recoja el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.