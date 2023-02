Sube la rentabilidad de los bonos, mientas la Bolsa defiende con uñas y dientes los 9.300 puntos de Ibex

El índice Ibex 35 se ha asomado hoy al balcón de los 9.300 puntos... y no ha sentido demasiados vértigos. Al cierre ha subido un 0,37 por ciento hasta 9.329. Ha subido ligeramente Repsol, tras conocerse que su beneficio se ha disparado un 70 por ciento en el pasado ejercicio, hasta 4.251 millones de euros. Ha anunciado un aumento del 11 por ciento su dividendo, hasta 0,7 euros por título. Además realizará una nueva amortización de acciones. Repsol alcanzará este año un récord de inversión, con 5.000 millones de euros.

Con especial fuerza ha subido hoy laboratorios Grifols, que va a reestructurar su plantilla con el objetivo de ahorrar hasta 400 millones de euros al año. La empresa especializada en hemoderivados reducirá su fuerza laboral en 2.300 personas, sobre todo en Estados Unidos. Recortará su personal en un 8 por ciento. En positivo también los grandes bancos, las acereras y Telefónica. La operadora publicará resultados dentro de una semana.

Mayor tensión hay en otros mercados. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dejado claro que el precio del dinero subirá medio punto más en la próxima reunión de marzo. Así que se ha tensado el euríbor –está ya en el 3,57 por ciento- y ha repuntado la rentabilidad de los bonos. Hoy el Tesoro ha colocado deuda a cuatro años y medio, a siete años y a 9 años y ocho meses. Ha captado hasta 6.500 millones de euros tras recibir una abultada demanda de 11.000 millones. Ha subido el rendimiento en todos los plazos. Se ha situado, respectivamente, en el 3.087 por ciento, en el 3,212 y en el 3,407 por ciento. Las próximas citas con el Tesoro son el siete de marzo, cuando se celebrará la próxima subasta de letras a 6 y 12 meses. Una semana después, el día 14, llegará una nueva venta de letras a tres y nueve meses. Las próximas colocaciones de bonos y obligaciones están previstas para los días 2 y 16 de marzo.

En Estados Unidos se han publicado esta tarde los precios industriales y las peticiones semanales de subsidios por desempleo. El PPI ha aumentado en enero un 6 por ciento en tasa anual, medio punto por debajo de la lectura precedente. Mientras tanto, las peticiones de subsidios se han quedado en 194.000, muy en línea con la semana anterior, pero por debajo de lo esperado. Este último dato llega después de que hace unos días se conociera que la tasa de paro se ha reducido una décima en aquel país, hasta el 3,4 por ciento. En enero, la economía estadounidense creó más de medio millón de puestos de trabajo no agrícolas. La secretaria del Tesoro de EEUU y ex gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha asegurado que no puede hablarse de recesión cuando el mercado laboral se encuentra tan fuerte. La Bolsa de Nueva York opera con pérdidas extendidas esta tarde.

En los demás mercados, el euro pierde fuelle, se cambia por menos de 1,07 dólares. Y sube la rentabilidad de los bonos en Europa y en Estados Unidos. Destacan hoy la subida de un 9 por ciento del Bitcoin, que se paga a 24.900 dólares. Ha superado los niveles que tenía el pasado verano. Los analistas esperan verlo pronto por encima de los 25.000 y apuntando incluso algo más arriba. Hoy repunta el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a 85,5 dólares.