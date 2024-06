Sube la Bolsa y bajan el dólar y el rendimiento de los bonos tras el buen dato de IPC en EEUU

Los mercados han reaccionado como un resorte al IPC que se ha publicado esta tarde en Estados Unidos. El ritmo de crecimiento de la tasa general de inflación se ha moderado una décima en aquél país, hasta el 3,3 por ciento. La subyacente (que no contabiliza ni los precios de la energía ni los alimentos no elaborados) se ha reducido dos décimas, hasta el 3,4 por ciento. Con esa buena noticia encima de la mesa, la Bolsa de Nueva York revalida esta tarde máximos históricos en sus índices S&P 500 y Nasdaq de empresas tecnológicas. El índice Dow Jones de industriales no está muy lejos de sus récords. Sigue muy fuerte Apple, que ha redoblado su apuesta por la Inteligencia Artificial. La empresa de la manzana vuelve a superar a Nividia como segunda mayor empresa de Wall Street, solo por detrás de Microsoft.

Dentro de casa el índice Ibex 35 queda hasta mañana en 11.245 puntos, tras subir un 0,63 por ciento. Han bajado pocos valores, pero de gran peso. Entre ellos BBVA, Sabadell, Naturgy, Repsol y Telefónica. El comité de expertos ha dejado sin cambios la composición del Ibex de cara al tercer trimestre. Algunos analistas esperaban que se incorporase Puig a pesar de que lleva cotizando en Bolsa solo mes y medio.

En el mercado de divisas se ha depreciado el dólar en el mercado de divisas. El euro sube con fuerza hasta 1,0850 dólares. Y se han relajado los mercados de deuda pública, donde suben los precios y bajan las rentabilidades de los principales activos. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos a diez años ha bajado en pocas horas del 4,40 al 4,25 por ciento. Las cifras de inflación en EEUU, mejores de las que se esperaban, quitan presión a la Reserva Federal, que hoy celebra un importante consejo de gobierno. Se da por hecho que no moverá ficha. Dejará el precio del dinero en la banda del 5,25 al 5,50 por ciento. No seguirá la estela del Banco Central Europeo. Al menos, no por el momento. El primer recorte de tipos no llegará, como pronto, hasta septiembre. Los próximos consejos del banco central estadounidense están previstos para el 31 de junio y el 18 de septiembre.

Hay opiniones para todos los gustos. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, ha insistido en la posibilidad de que este año no haya recortes en el precio del dinero. Incluso se resiste a descartar que haya una subida. Por su parte, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, no considera necesaria una rebaja de tipos de interés en el corto plazo, a pesar de que el último dato de IPC ha sido mejor de lo que se esperaba. Pero falta que la inflación se sitúe de forma sostenible en torno al objetivo del 2 por ciento. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, cree que pasará tiempo antes de que pueda confirmarse que la inflación se estabiliza en torno a ese objetivo.

Los inversores están pendientes también de las consecuencias que puede tener la implantación de nuevos aranceles comerciales por parte de la Unión Europea a los vehículos procedentes de China. Las tasas aumentarán hasta alcanzar en algunos casos el 38 por ciento. Se teme una escalada de la tensión comercial entre Bruselas y Pequín. Una escalada que puede afectar a otros sectores, como la agricultura y la aeronáutica. Hoy han caído los grandes fabricantes de automóviles en la Bolsa de Fráncfort. Nadie olvida que algunas grandes marcas europeas, como Renault o BMW, cuentan con plantas de fabricación en China.

Hoy se ha publicado el informe de la AIE, la Agencia Internacional de la Energía. Ha rebajado sus previsiones para el aumento de la demanda mundial de crudo. Espera que crezca este año en 950.000 barriles por día. Ayer se conoció el informe mensual de la OPEP sobre la situación del mercado petrolero. Mantiene sin cambios sus anteriores estimaciones. El barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, supera esta tarde los 82 dólares, cuando hace una semana no llegaba a los 78.