Sensación agridulce en las empleadas del hogar con el decreto que les permite el paro: 'nos quedamos cortas'

Este mismo fin de semana ha entrado en vigor una ley que va a afectar a la vida de miles de trabajadores, te hablamos, por supuesto, de los empleados de hogar y limpiadores, que han visto cómo su situación laboral va a cambiar. Y es que, a partir del uno de octubre, estos trabajadores han comenzado a cotizar por desempleo, es decir, que tienen derecho al paro.

Un derecho que, a pesar de antes estar cotizando en la seguridad social, no tenían hasta ahora mismo. Eso sí, todo con una sensación agridulce, porque son unas 350.000 personas en esta situación de la que, por cierto, el 95% son mujeres. Y es que creen que no termina de ser justo, ya que, para poder cobrar el paro, tendrían que estar cotizando un año entero.

En Fin de Semana queremos saber cómo este decreto que acaba de entrar en vigor, está afectando a las empleadas del hogar y si ven en esta medida un cambio histórico en su situación. Clermani es paraguaya, tiene 53 años y lleva en nuestro país desde 2002. En los últimos veinte años, ha estado trabajando en distintos hogares, y, hasta hace solo nueve, estabacobrando en negro. Ahora, cotiza en la seguridad social pero, si la despidieran, tendría que esperar un año para poder cobrar el paro.

"Llevando tantos años de lucha y cotizando tanto, nos quedamos cortas,. Es un buen avance, pero nos quedamos cortas porque tenemos que esperar un año para poder llegar a este derecho" nos comentaba enseñándonos su pesar.

Y es que, aunque este decreto signifique el fin de la desprotección y una desigualdad histórica frente al resto de trabajadores, Clermani aseguraba que tenía miedo a ser despedida. "Es lo que mas me preocupa, no sé cuándo me pueden despedir y no puedo ir al paro, con mis 53 años, después de trabjar tanto, no me parece justo". Sí, lo que no le parece justo es no poder cobrar el paro si le despiden ahora.

El germen de un decreto que deja de lado la desigualdad

Aunque muchas de estas trabajadoras tengan, ahora, esa sensación agridulce, eso de poder cobrar el paro era un derecho que venían reclamando desde el 2011. Eso sí, no comenzó a gestarse hasta 2019, cuando una de ellas, Mariana, acudió a los tribunales a denunciar esa situación de desprotección, porque, si la despedían, se quedaba con una mano delante y otra detrás.

Sensación agridulce en las empleadas del hogar con el decreto que les permite el paro: 'nos quedamos cortas'





Javier de Cominges fue su abogado, y en Fin de Semana, hemos podido hablar con él ahora que este decreto es una realidad. "Ella se veía con esa problemática, con cierta edad como para encontrar otro tipo de trabajo...Su situación fue calificada como de desamparo social".

Lucharon tanto por este caso, que llegaron a elevarlo a los tribunales europeos, haciendo ver que se infringía la normativa europea, sin saber que serían miles de trabajadoras las que se ampararían en su causa.

En qué situación quedan las empleadas y en lo que afecta

Aún así, hay muchas trabajadoras que siguen cobrando en negro y que no tienen una situación regularizada, pero, ¿qué se puede hacer para que esto no pase? Pues, como nos dicen los expertos, se tiene que regularizar la cotización, haciendo que el contrato sea escrito y regule los derechos importantes de esos trabajadores.

¿Cuánto hay que pagar más al mes? Pues con las bonificaciones no es mucho, con una media de 20 horas semanas, se pagan unos 20 euros más, y si, la jornada es completa, de 40 horas semanales, sería de 24 euros más.