Una abogada aclara cómo afectará realmente a las trabajadoras el derecho a paro para las empleadas del hogar

24 horas después, el Consejo de Ministros ha dado luz verde ha ese subsidio de desempleo para las empleadas del hogar, que se estima que beneficiará a unas 400 mil personas. Según los datos, España es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar, ya que representan hasta un 3% de todos los trabajadores.

Pero, ¿Cuál es exactamente la letra pequeña de esa ley? ¿Se pueden beneficiar de ella todas las empleadas del hogar? Para poder responder a estas preguntas, 'Mediodía' en COPE ha hablado con Gemma Fabregat, abogada laboralista y catedrática de derecho del trabajo.

"Falta ver que se publica mañana en el BOE, pero de lo que conocemos en este momento, en realidad se puede afirmar que esta ley es la respuesta del Gobierno de España tanto a una sentencia que había dicho que dejar al margen a las empleadas del hogar era una discriminación indirecta porque perjudicaba a las mujeres respecto a otros colectivos", comienza explicando.

"Ese hecho, junto a la ratificación del convenio de la OIT, en el pasado mes de junio, ha concluido en este real decreto ley. Éste establece una prestación de subsidio de desempleo a aquellas trabajadores que se queden sin empleo y que, previamente, han sido cotizantes. Porque se establece en la norma un nuevo sistema de cotización y que parece que contiene una beneficiación por parte del Gobierno para que así el empleado no tenga que asumir todos los costes", señala.









"Todas tienen derecho a paro o subsidio en función de lo que hayan cotizado"



"Todas tienen derecho a paro o subsidio en función de lo que hayan cotizado", aclara respecto a si cualquier empleada del hogar tendrá derecho al paro en caso de despido. "Si tienes la cotización suficiente como cualquier otro trabajador para acceder a una prestación contributiva porque han podido cotizar 360 días, pues tendrán derecho a la parte correspondiente de la presentación", señala la abogada.

"Y, aquellas que no tengan la cotización contributiva suficiente, si cumplen con los requisitos que determinan la prestación asistencial, pero sin alcanzar el 35% del salario mínimo interprofesional y depende de sus cargas familiares, se le dará compensación o subsidio", puntualiza la entrevistada. "Ahora cabe la posibilidad de que se estableciese una extinción por desistimiento por parte del empleador o empleadora, casi sin necesidad de justificar la causa. Ahora, se exigirá una mayor justificación a partir de la aprobación de este real decreto", agrega.

Por otro lado, Fabregat señala que es muy difícil de saber si esta norma "va a ayudar esta norma a aflorar a más trabajadoras": "Eso es muy difícil de saber. Aquí hay una bolsa de mano de obra que no está regularizada, que no cotiza... Todo el mundo sabe que esta bolsa está al margen de la ley, pero es muy difícil precisar si esta norma va a contribuir a aflorar esa situación ilegal o, por el contrario, por los posibles costes que pueda suponer a los empleadores, no tenga un efecto en ese sentido".

"Me alegro un montón, porque creo que tenía que haberse hecho hace muchos años, pero creo que va a haber algo de trampa", dice Marcela al respecto, empleada del hogar.

