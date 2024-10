La Seguridad Social regala hasta 5 años de cotización a estos trabajadores: descubre si cumples los requisitos

En los últimos años hacer el cálculo de la jubilación está resultado en todo un calentamiento de cabeza para muchos trabajadores y autónomos que, con un ojo en las últimas noticias y el otro en la calculadora, tratan de buscar la mejor combinación para una pensión holgada. El último acuerdo del Ejecutivo con los agentes sociales puso encima de la mesa una renovación importante para los autónomos de la mano de la famosa 'jubilación activa', un nuevo sistema que permite aumentar el porcentaje de pensión demorando la jubilación.

Además, los autónomos que no cuentan con ningún empleado pasarán a poder cobrar hasta el 100% de la pensión de la Seguridad Social, por el máximo de 50% de hasta ahora. Y es que existe toda una serie de pensiones, subsidios y prestaciones a la que pueden acogerse los trabajadores españoles que estén llegando a los 65 años. El quid de la cuestión está, muchas veces, en que no son conscientes precisamente de a cuáles pueden acogerse en según qué circunstancias, cuáles cambian y cuáles se eliminan.

Pues bien, ahora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto la puerta a una compensación de hasta 5 años extra de cotización a un grupo muy concreto de trabajadores.

Quiénes reciben 5 años de cotización

Según el propio Ministerio que lidera Elma Saiz, se ha aprobado un nuevo convenio que beneficia a las personas que hayan pasado parte de su vida laboral con un contrato en prácticas. Así, estos pueden añadir hasta 5 años de cotización en una posible pensión futura. Un caso especialmente beneficioso para aquellos trabajadores que los cálculos no le llegan a más de los 15 años de cotización mínimos... pero le falta poco.

Pero no sólo le afectaría a nivel del total de la pensión, sino a la propia edad a la que decidan jubilarse. Teniendo en cuenta que, si queremos jubilarnos a los 65 años necesitamos un mínimo de 38 años cotizados, podríamos aplicar este nuevo convenio de la Seguridad Social, y no tener que esperar a los 66 años y 6 meses. No obstante, hay ciertos requisitos que hay que tener en cuenta si queremos beneficiarnos.

Qué requisitos se piden

Eso sí, no cualquiera que haya trabajado como 'becario' puede solicitar esos años 'gratis' de cotización de la Seguridad Social. Explica el Ejecutivo que hay que acreditar haber trabajado en programas de investigación, aunque es posible haberlo hecho tanto en España como en el extranjero. Además, es importante que el solicitante haya trabajado en prácticas antes del 1 de noviembre de 2011, fecha en la que la Seguridad Social aprueba la normativa de cotizar las prácticas.

Pero, ¿y si esas prácticas no hayan sido remuneradas? En ese caso, asegura el Ministerio, lo que se haría es computar los períodos previos al 1 de enero de 2024, también con un máximo de 5 años.

Los pensionista y los medicamentos

Pero esta no es la única novedad para los pensionistas este 2024. Y es que en España los pensionistas no están obligados a pagar la totalidad medicamentos, pagan tan solo un pequeño porcentaje o de ellos cuando acuden a la farmacia. Es lo que se conoce como copago que afecta en España a seis millones de personas y que implica que el usuario desembolse en torno al 10-60% del precio del medicamento.

Europa Press Varias personas en el interior de una Farmacia

En este sentido, los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagarán un 10% de los medicamentos. Los que cuenten con ingresos superiores a 100.000 euros tendrán la obligación de pagar un 60% del precio establecido para el medicamento concreto. Exentos En el caso de los pensionistas con unos ingresos inferiores a 5.635 euros están exentos del pago de todos los fármacos y medicamentos.