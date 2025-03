La Seguridad Social confirma que si has hecho prácticas antes de 2024 podrías jubilarte hasta cinco años antes: Requisitos y plazos

La revista oficial de la Seguridad Social ha publicado la guía para solicitar la cotización de las practicas profesionales realizadas antes de 2024. Una posibilidad que es efectiva desde el dos de agosto de 2024 y que se alargará hasta el 31 de diciembre de 2028.

De ahora en adelante, los ciudadanos podrán recuperar hasta cinco años de cotización de sus prácticas formativas. Es uno de los derechos que ha adquirido la figura del 'becario' en los últimos años. Además, esto no solo aplica al medio millón de estudiantes en prácticas que figuran en la Seguridad Social en la actualidad, sino a todos los que algún día lo fueron y alguna vez lo serán.

En qué consiste

Hasta el verano pasado, las prácticas formativas no cotizaban para la Seguridad Social. Eso significa que, pese a que era tiempo trabajado, no contabilizaba como tal, sino como tiempo empleado en formación y, por tanto, no contabilizable para la suma de años (cada vez más alta) necesaria para poder jubilarse.

Ahora, sin embargo, la Seguridad Social ha rectificado. 'Admite' que el tiempo que pasan los jóvenes en prácticas está destinado a aprender, y así lo hacen, pero eso no quita que con su labor también contribuyen al beneficio de la compañía.

Todo esto en mitad de la escalada de años cotizados necesarios para alcanzar la jubilación. Desde el uno de enero de 2013, cuando entró en vigor la reforma de las pensiones pactada en 2011, la edad mínima de jubilación no ha dejado de crecer en España. En aquel momento, estaba establecida en 65 años y un mes, ahora, 12 años más tarde, se sitúa en 66 años y ocho meses. De su mano han subido los años de cotización necesarios para acceder al cien por cien de la pensión, desde los 35 años y un mes en 2013, hasta los 36 años y ocho meses en 2025.

COPE Tabla de edad mínima para jubilarse, años 2013, 2025, 2026 y 2027.

¿Quién puede recuperar años de cotización?

Según ha especificado la Seguridad Social, "la nueva normativa está pensada para aquellos que realizaron prácticas académicas y no cotizaron por ellas antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o anteriormente al 1 de noviembre de 2011 en otros casos". Prácticas que han de ser de los siguientes tipos:

- Prácticas realizadas por alumnos de universidad, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad.

- Prácticas realizadas por alumnos procedentes de cursos de formación profesional, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral.

- Prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

- Participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Estudiantes de Formación Profesional.

Un pequeño inconveniente

Recuperar la cotización de las prácticas costará dinero a los interesados. La base de cotización tendrá en cuenta la de referencia del año o años en los que se llevaron a acabo las prácticas, con lo que la cantidad final se ubicará, en la mayoría de los casos, entre 40 y 140 euros por mes para quienes las realizaran entre 1980 y 2006. Siempre hasta un máximo de cinco años, es decir, no se podrán 'convalidar' más de 60 meses de prácticas.

Se trata de un nuevo derecho, eso sí, habrá que pagarlo. En cualquier caso, para poder poner sobre ruedas la gestión hay que acudir a los canales oficiales de la Seguridad Social. Es de interés saber que una vez realizada la petición, el plazo de resolución y notificación de la solicitud es de seis meses.