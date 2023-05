R.Unido.- Los bancos TD Bank y First Horizon renuncian a su fusión

TD Bank Group y First Horizon Corporation han anunciado la rescisión de mutuo acuerdo del pacto alcanzado en febrero de 2022 por el que la entidad canadiense compraría el banco estadounidense en una transacción valorada en unos 13.400 millones de dólares (12.136 millones de euros).

La decisión de abandonar la fusión responde a que TD informó a First Horizon de que no cuenta con un calendario para obtener las aprobaciones regulatorias por razones no relacionadas con First Horizon.

"Debido a que existe incertidumbre sobre cuándo y si se podrán obtener estas aprobaciones regulatorias, las partes acordaron mutuamente rescindir el acuerdo de fusión", anunciaron las dos entidades.

Según las condiciones recogidas en el acuerdo para la rescisión, el banco canadiense TD abonará en efectivo 200 millones de dólares (181 millones de euros) a First Horizon, además del reembolso de los 25 millones de dólares (22,6 millones de euros) adeudado a la entidad estadounidense de conformidad con el acuerdo de fusión.

"Si bien el anuncio de hoy es desafortunado e inesperado, First Horizon continuará su camino de crecimiento operando desde una posición de fortaleza y estabilidad", dijo el presidente y consejero delegado de First Horizon, Bryan Jordan.

"Esta decisión brinda claridad a nuestros colegas y accionistas", subrayo, por su parte, el presidente y consejero delegado de TD Bank, Bharat Masrani.