El rescate-trampa del Gobierno a la hostelería: “Sólo llega al 5% de los afectados”

Nadie tiene dudas a estas alturas de que uno de los sectores más damnificados por la pandemia ha sido la hostelería. Este gremio, uno de los principales dentro de nuestro país, ha sido uno de los últimos en abrir—siempre bajo estrictas limitaciones— y siempre ha sido el primero en cerrar.

Si la primera oleada no había sido poco, la segunda ha terminado por rematar a muchos empresarios de bares y restaurantes, quienes han tenido que vivir en primera persona las constantes limitaciones de aforo dentro de sus locales así como un verano seco de turistas.

Formaciones de todo color político han justificado la decisión de cerrar este tipo de locales por el carácter social que tienen, dejando de lado la seguridad que en todo momento han esgrimido desde este sector. Los hosteleros llevan meses reclamando una solución, y no ha sido hasta este martes, en el último consejo de ministros, cuando PSOE y Unidas Podemos han aprobado el Plan de choque para el turismo, la hostelería y el comercio por valor de 4.220 millones de euros.

Una terraza de la Plaza del Pilar de Zaragoza. | EUROPA PRESS

La iniciativa, ha explicado la ministra de Economía, Nadia Calviño, pasa por dar "mayor certidumbre" a la hora de planificar el ejercicio 2021 y minimizar los costes, con el fin de dar mayor espacio para preparar la campaña del próximo año y la fase de crecimiento.

Por eso, la 'receta' del Gobierno pasa por medidas de todo tipo, como inyecciones de liquidez, deducciones fiscales para el alquiler de locales, así como aplazamientos en el pago de impuestos para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta octubre de 2021.

Unas medidas, justifican los hosteleros, que no son suficientes. Este sector ha reclamado desde el primer minuto ayudas directas para salvar su situación, y con este plan, denuncian, solo van a poder beneficiarse un bajo porcentaje del sector. En concreto, denuncian las principales agrupaciones de hosteleros, entre un 3 y un 5% del total.

Principales medidas

La batería de medidas que han aprobado PSOE y Unidas Podemos están dividas en diversas áreas. La más importante ha sido la relativa a la negociación de los alquileres. El decreto prevé una ampliación de la renegociación, condonación o aplazamiento del pago del alquiler mientras dure el estado de alarma, esto es, hasta el 9 de mayo.

Si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario podría pedir una rebaja del 50% de la renta. Algo que, según dicen los sindicatos de hosteleros, beneficia solo a un 5% del sector.

En materia de liquidez, el Ejecutivo también ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO así como el aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante medio año, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021. Otra de las medidas aprobadas ha sido la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20%, que en el caso del sector de la hostelería ha llegado hasta el 35%

75 000 locales han 'echado' la persiana

Uno de los más críticos con estas medidas, que las tacha como 'insuficiente', ha sido el presidente de la Federación Española de Hostelería, José Luis Yzuel, quien ha atendido a Trece al Día tras conocer las medidas aprobadas.

El presidente de la Federación de hosteleros ha explicado que todas las ayudas son bien recibidas, pero han vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno ofrezca ayudas directas al sector, al igual que han hecho otros países de nuestro entorno.

"Lamentablemente no sabemos el por qué no a las ayudas", ha avanzado, un mensaje que ha trasladado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien le ha traslado no haber renunciado a ellas. "Me ha dicho que no han renunciado a las ayudas, pero que es complejo y que hay ayudas que tardan mucho en gestionarse”, ha explicado.

Sin embargo, Yzuel ha advertido de que es urgente que las autoridades políticas den una solución a esta situación, que temen que se agrave con la posible llegada de una tercera ola después de las fiestas, ya que “hoy prácticamente España es un solar".

Esta Federación calcula que más de 75.000 establecimientos han cerrado ya la persiana y temen que puedan ser más, ya que las medidas de cada comunidad son, "una olimpiada de la creatividad". En este sentido ha denunciado que las administraciones están siendo incapaces de dar seguridad, y por ello piden a todos replicar el modelo de la Comunidad de Madrid y Extremadura, quienes han apostado que salud y economía vayan de la mano.