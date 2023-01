Centenares de regantes protestan contra los recortes del Gobierno: "Están en juego puestos de trabajo"

Miles de agricultores levantinos se manifiestan durante la mañana de este miércoles 11 de enero en la Comunidad de Madrid, en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Critican que el recorte que plantea el Gobierno supondrá una pérdida de empleos y de hectáreas de regadío. Se espera que sea la manifestación más multitudinaria de todas las celebradas por el agua en la capital. Llegan desde Alicante, Murcia y también de Almería, como Vicente Carrión, presidente de COAG en el Campo de Cartagena, quien ha puesto en valor estas protestas en los micrófonos de 'Herrera en COPE' desde el autobús, dirección Madrid.

"Lo que queremos dejar claro es que es una evidencia que para seguir ejerciciendo la actividad en el sector primario, en toda la zona del Levante, es indispensable disponer de agua", señalaba Vicente Carrión. "Va a suponer un grave problema económico para todo el Levante porque está en juego el mantenimiento de más de cien mil hectáreas de cultivos de regadío, y una cantidad de puestos de trabajo y empresas que dependen del sector primario, porque evidentemente se verían muy perjudicadas", advertía en COPE el presidente de COAG en el Campo de Cartagena.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible". Y es que, desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha realizado un recorte de ese Trasvase que, en los últimos años, más o menos, iban funcionando. El presidente de COAG en el Campo de Cartagena ha señalado los criterios que se han seguido para ello: "El único critrio que han seguido es que tienen que conseguir elevar el nivel ecológico del agua del Tajo a su paso por Aranjuez, cuando eso tiene fácil solución utilizando la depuración de aguas en condiciones, como se está haciendo en otra parte, concretamente en Murcia", señalaba Carrión.

Para el Círculo por el Agua y SCRATS, esta decisión carece de justificación técnica y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados. "Se pretende diluir ese agua de mala calidad con agua buena y aumentando los caudales, cuando eso tiene fácil solución, poniendo en marcha una depuración en condiciones de ese agua que se vierte al río", aconsejaba. En concreto, explican que la previsión de disminución de aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de 105 hectómetros cúbicos, lo que representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la población.

Los convocantes califican de "paradójico" que el Levante tenga que "seguir luchando" para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso. Así, opinan que esta es una "clara evidencia de que algo se está haciendo mal" en la planificación hidrológica española.

"Entendemos que hablando se entiende la gente, pero aqui es que ya estamos llegando a un límite que eso tampoco es algo a lo que esté dispuesto el Ministerio a llegar, a hablar, porque no nos hacen ni caso a todas las justificaciones científicas y técnicas que se han hecho y han demostrado que eso no es así", comentaba, añadiendo que, "a nadie nos gusta salir esta mañana a las 4 de la mañana para ir a Madrid a decirle a la ministra, que además no se lo vamos a poder decir", decía Vicente Carrión, presidente de COAG en el Campo de Cartagena.