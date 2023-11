Reacciona la Bolsa, mientras se reduce la rentabilidad de los bonos y baja el precio del petróleo

El índice Ibex 35 ha recuperado hoy el buen tono que había perdido en las dos sesiones anteriores. Ha cerrado en 9.283 puntos, con una ganancia del 0,52 por ciento. Las mayores subidas han sido para los laboratorios Rovi y Grifols. Ambos han publicado resultados en las últimas horas.

Ganancias también en Inditex, IAG y en los bancos. Pero la atención del mercado se ha centrado hoy en Telefónica, que ha publicado resultados y ha realizado su muy esperada presentación ante analistas. Ha dado a conocer su nuevo plan estratégico y sus previsiones para los próximos tres ejercicios. En el tercer trimestre del año Telefónica ha ganado 502 millones de euros, un 9,3 por ciento más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

En el conjunto de los nueve primeros meses del año, la operadora ha obtenido un beneficio neto de 1.262 millones de euros, un 15 por ciento menos. La operadora ha despejado las dudas sobre su dividendo. Ha anunciado que lo mantendrá en al menos 0,30 euros brutos anuales, al menos durante los próximos tres años. Las acciones de Telefónica han cerrado este miércoles con una pérdida de medio punto porcentual.

En el ámbito macro el dato más relevante ha sido el IPC de Alemania. La tasa interanual de inflación se ha reducido desde el 4,5 hasta el 3,8 por ciento. Hoy ha comparecido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. En esta ocasión no ha realizado alusiones a la situación económica o a las perspectivas de política monetaria.

En general los inversores confían en que ya se haya alcanzado el techo de las subidas de tipos, aunque los más cautelosos no descartan por completo que la Reserva acometa una última subida de un cuarto de punto en diciembre o en enero. Por el contrario, los más optimistas consideran que ya no habrá más subidas de tipos de interés. Los analistas del banco estadounidense de negocios Morgan Stanley creen que no habrá una subida de la Bolsa en el tamo final del año. Esperan que el índice S&P 500 cierre 2024 en torno a los 3.900 puntos. Esta tarde se mueve en la zona de los 4.370. Justifican estas grises proyecciones por las peores previsiones económicas y por el previsible empeoramiento de los resultados empresariales.

A este lado del charco, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha remachado la impresión de que la economía española se encuentra estancada y que seguirá así durante este último trimestre del año. De Guindos considera que las entidades financieras debería remunerar mejor los depósitos.

En los demás mercados el petróleo baja otro peldaño, se paga esta tarde a poco más de 80 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Muy lejos de los 95 que alcanzó hace algunas semanas. Se deja notar el progresivo enfriamiento de la economía mundial. En el mercado secundario de deuda pública sigue moderándose la rentabilidad de los bonos. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se sitúa en el 3,66 por ciento, cuando hace diez días superaba el 4 por ciento. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo ofrecen un 4,54 por ciento, lejos del 5 que tocaron a mediados de octubre. En las divisas, el euro recupera el aliento y cotiza esta tarde ligeramente por encima de 1,07 dólares.