El gran error que cometes al hacer la Declaración de la Renta

¿Quiénes deben hacerla?

Quienes perciban por rendimientos del trabajo más de 22.000 euros de un sólo pagador, pero este límite baja a 14.000 euros si han tenido 2 o más pagadores. Es decir, si han tenido dos trabajos distintos o han recibido alguna ayuda o prestación, y ésto afecta a todos quienes hayan estado en ERTE en 2021 porque se debe regularizar las retenciones.

ERTES e IMV

En ambos casos se debe presentar la declaración. El SEPE no está obligado a realizar retenciones por lo que los trabajadores que hayan tenido un ERTE deben ajustar cuentas con la Hacienda pública y es muy probable que tengan que pagar. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital sin embargo, aunque deben declarar y también sus familiares, no tributarán por ello si no han recibido otra renta.

En el caso de que, junto al IMV, se perciban otros ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social sólo se tributará, por lo que exceda de 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que supone 11.862,90 euros.

El gran error que cometemos

Las prisas no son buenas para nada pero en este caso pueden hacer que perdamos dinero. Es un grave error pensar que Hacienda tiene todos nuestros datos y en el borrador vuelca toda la información, y que nuestra declaración es muy sencilla, hay muchas deducciones sobre todo autonómicas, que no contempla.

Enrique García fundador y CEO de TaxDown es categórico “el consejo que siempre doy es: no aceptes el borrador tal cual porque es muy probable que tengas opción de mejorar el resultado”.

De hecho en TaxDown han estimado “que la mejora media es de unos 400.000 euros especialmente por deducciones autonómicas que son más de 200 y no vienen nunca en el borrador”.

Novedades

Están exentas de declarar las ayudas concedidas por la Borrasca Filomena y por el volcán de la Isla de la Palma. Se incluye una deducción estatal por la rehabilitación de vivienda que mejore la capacidad energética tanto de vivienda privada como de edificios y baja de 8.000 a 2.000 euros el importe máximo que los contribuyentes pueden desgravarse por aportación al plan de pensiones, si es privado, si es de empresa se mantiene en 8.000. Y por primera vez hay que declarar las operaciones de compraventa que hemos realizado con las criptomonedas y pagar por las ganancias.

Deducciones

No vienen consignadas en el borrador las cantidades aportadas a colegios profesionales, sindicatos y donaciones a partidos políticos “mucha gente no lo sabe, le da a aprobar el borrador y podría suponer una mejora en la declaración”. Y debemos tener en cuenta los donativos a organismos sin ánimo de lucro “aparte de la deducción estatal por estos conceptos, hay ayudas en las CCAA que se pueden sumar”. También se nos pasan por alto muchas ayudas por nacimiento de niños o gastos de estudios y libros “mucha gente se aplica maternidad estatal pero además de ésta podríamos tener una deducción autonómica que no se incluye.

Autónomos

Los autónomos deben declarar si han tenido rendimientos superiores a 1000 euros o perdidas mayores de 500 y tienen muchas deducciones. Y deben declararse las ayudas recibidas, algunas se contabilizan como rentas del trabajo y otras como subvenciones o rendimiento de la actividad.