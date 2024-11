Se quedan sin cobrar un mes y la explicación que les dan en RRHH les deja sin palabras: "Tras investigar"

La nómina es uno de los momentos más esperados por los trabajadores. Este documento muestra de manera detallada el pago que recibimos por nuestro trabajo. Incluye el salario bruto, es decir, la cantidad antes de aplicar deducciones, así como los descuentos por impuestos, seguridad social y otras aportaciones. También desglosa conceptos variables como horas extra, nocturnidad o bonificaciones.

En ella nos queda claro lo que percibimos como salario neto, es decir, lo que realmente llega a nuestro bolsillo después de descontar todas las aportaciones o las retenciones oportunas.

En España tenemos por costumbre cobrarla entre el 25 y el último día del mes, si bien hay empresas que la ingresan en los primeros días del mes siguiente. Son detalles que normalmente se acuerdan en el contrato laboral o que vienen detallados en el convenio colectivo del sector al que nos dediquemos.

Si no recibimos la nómina en el plazo acordado es que puede haber habido un problema, con lo que lo mejor es hablarlo con el departamento de RRHH de nuestra empresa.

Esto es precisamente lo que le ha sucedido a dos trabajadores de una Pequeña y Mediana Empresa, PYME, tal y como recoge el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Según explica, una empleada del departamento de Recursos Humanos se puso en contacto con ellos para denunciar que dos de sus empleados no habían recibido la última nómina del mes cuando ellos sí que habían gestionado el pago.

Alamy Stock Photo Empresa

pago a otra cuenta

Tras investigar las razones por las que no se había efectuado el ingreso llegaron a la conclusión de que podían haberse modificado los datos bancarios dentro del portal del empleado interno de la empresa. Es decir, que el pago se realizó pero a unas cuentas que no eran las de los empleados. Es más, tras hacer las comprobaciones oportunas, se dieron cuenta de que no eran los únicos trabajadores a los que no les iba a llegar nunca su salario.

La empleada aseguraba que no habían encontrado ningún fallo de seguridad en sus sistemas por lo que entendían que el error se encontraba en la empresa externa que gestionaba el portal del empleado que podía tener una brecha de seguridad que habían aprovechado los ciberdelincuentes.

72 horas de plazo

Para evitar que las consecuencias fueran a mayores desde el INCIBE les recomendaron en primer lugar informar a todo el equipo de trabajo sobre el ataque para que fueran conscientes de la situación y revisaran su información en el portal de empleados, manteniéndose alerta por si en un futuro eran víctimas también de estafa.

También es fundamental notificar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre la brecha a través de Comunica Brecha. Eso sí, lo ideal es realizarlo en un plazo de 72 horas desde que se detecta el incidente.

Alamy Stock Photo Empresa

cambiar las contraseñas

De la misma manera aconsejaban actualizar contraseñas y habilitar la autenticación de doble factor para mejorar la seguridad.

Además, reunir y certificar pruebas de la intrusión utilizando testigos en línea, y luego presentar una denuncia formal ante las autoridades.

Una vez hecha, se sugiere acudir al banco con una copia de la denuncia para intentar recuperar el dinero perdido, y en caso de recibir una respuesta negativa o no recibir contestación alguna en un plazo de30 días, elevar la reclamación al Banco de España.

Como se presume que el fallo ha sido de la empresa externa contratada para las nóminas, el Instituto de Ciberseguridad ve necesario notificarles el incidente para que analicen posibles fallos en sus sistemas. Proporcionarles un contacto directo para resolver dudas puede agilizar el proceso, y es importante valorar una posible reclamación si se ha incumplido alguna obligación de seguridad.