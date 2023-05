El proyecto de la jornada laboral de cuatro días suspende en España tras un mes: "Es muy difícil"

Sólo 41 empresas han solicitado participar en el proyecto piloto del Gobierno para implantar la jornada laboral de cuatro días, dejando sin cubrir el 70% del presupuesto. El poco éxito se explica, según los expertos consultados por COPE, por una propuesta poco atractiva en su diseño en un contexto de incertidumbre y de caída de la productividad de las pequeñas y medianas empresas. El proyecto es solo para pymes del sector industrial obligadas a mantener el nuevo modelo durante dos años desde la recepción de las subvenciones y el contexto actual no acompaña.

Audio





José Canseco es experto en recursos humanos y explica que "es muy difícil medir, y además en el sector industrial, que demanda vamos a tener de productos o servicios en los próximos meses y los próximos años, con la situación económica donde hay reducción de márgenes, hay mucha inflación y donde se reduce el consumo no es la más propicia". Y es que los nuevos modelos de organización laboral son clave para atraer el talento. Reducir los días o las horas de jornada sin bajar el salario reduce el absentismo y mejora la eficiencia y la productividad.

Las tecnológicas lo tiene más fácil, pero también es posible en el sector servicios. Pilar está al frente del Hotel Torrecedero en Asturias: "Yo veo a la gente muchísimo más contenta, no sé si es que nosotros estamos más contentos". Asegura Pilar que la jornada de cuatro días fideliza al empleado y, por extensión, al cliente. La medida se puso en marcha el 13 de abril, enfocada para empresas que con un máximo de 250 trabajadores. Se podrían obtener hasta un máximo de 200.000 euros para cubrir hasta el 90% del gasto.

Otras reacciones en COPE de empresas que tienen experiencia en esta fórmula

En 'Mediodía COPE' presentamos el proyecto piloto en el Ayuntamiento de Valencia. "Las asociaciones comerciales de la ciudad, ya se mostraron reticentes a esa medida porque tienen que cerrar un día que pueden realizar recaudación en un momento en el que estamos, con tanta inflación", reflejaba el periodista de COPE Valencia, Vicente Ordaz. En 'La Tarde de COPE' también explicamos los pros y los contras de la medida con Alberto Sánchez, gerente de la empresa valenciana MR adhesivos: "Somos de los países que tenemos de las peores productividades a nivel europeo".

Audio





Ya conocíamos, pues, que es un modelo que no termina de convencer a todo el mundo. Isabel es autónoma y aseguraba en COPE que esto no le parece bien porque, con su tipo de trabajo, "te quitas un día de trabajo y todo es un desastre". Paz, en Valencia, nos contaba que está esperando obras en su casa y la entrega de materiales, y con el lunes festivo, todo se está retrasando más. "No hay mayor productividad, ni igual, sino que peor" explicaba.