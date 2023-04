La letra pequeña en la jornada laboral de cuatro días que no te han contado: podría afectarte

Durante muchos meses, hemos abordado en España si la jornada laboral de cuatro días a la semana, que está implementada en algunos países, podría ser una realidad en el nuestro. Hemos analizado los pros y los contras y si, tal y como es la idiosincrasia española, podría llegar a instaurarse aquí. Son muchas las voces que aseguran que sería beneficioso, y otras, que dicen que no.

Sea como fuera, ya podemos decir que tenemos un proyecto en prueba que está dedicado a verificar la efectividad de esta jornada, y que ha empezado hoy mismo. Te hablamos del piloto en el Ayuntamiento de Valencia, que está probando desde este lunes, esa jornada de 32 horas a la semana.

?? Semana laboral de 4 días: ¿será un realidad en España ?? ? https://t.co/IGZL7mgJmS — COPE (@COPE) March 6, 2023

En esa prueba, se medirán muchas variables para comprobar la efectividad del trabajo en ese tipo de jornada, como, por ejemplo, el descanso que tienes teniendo un día más de libranza, el bienestar físico y emocional que te supone, si puedes conciliar bien tu vida laboral con la profesional o si te reporta más felicidad.

En Mediodía COPE queremos saber cómo va a funcionar este proyecto piloto y si, en Valencia, ya se ha empezado a notar. Para ello, hablamos con nuestro compañero Vicente Ordaz, que nos explicaba que, por el momento, está teniendo poca repercusión en la ciudad.

La letra pequeña de esta jornada laboral que podría afectarte

Como nos contaba nuestro compañero de COPE Valencia, hoy es solo el primer día de este proyecto piloto que puede cambiar la jornada laboral para siempre en toda la comunidad y en nuestro país.

"Nadie se ha enterado apenas, porque es una experiencia que va a afectar a los funcionarios del ayuntamiento de Valencia. Se dijo que cada comercio podría adherirse a ellos y al final se ha quedado solo en el ayuntamiento" explicaba. Y es que nos contaba que la letra pequeña está en que solo han querido probar esta jornada los funcionarios, sin que los comercios alrededor estuvieran conformes para llevarla a cabo ellos mismos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Entre que la gente coge puente y que la ciudad tiene actividad de día no laborable, no se ha notado demasiado" explicaba Vicente Ordaz que nos contaba que los comercios no quieren implementar esta jornada de cuatro días por semana, porque, para ellos, sería perder.

"Fue una iniciativa impulsada por el ayuntamiento. Las asociaciones comerciales de la ciudad, ya se mostraron reticentes a esa medida. Porque tienen que cerrar un día que pueden realizar recaudación en un momento en el que estamos, con tanta inflación" nos explicaba nuestro compañero.

"El ayuntamiento pretendía establecer tres o cuatro lunes semanales y ver el impacto en la ciudad, algo que no va a poder ser así" concluía desde COPE Valencia.

¿En qué empleos se puede implementar esta jornada?

Los resultados de un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge revelaron una reducción significativa de los índices de estrés y enfermedad entre los trabajadores. Siete de cada diez empleados declaran tener menos agotamiento y cuatro de cada diez afirman estar menos estresados. Guillermo Fouce, psicólogo, nos explica además, cuáles son los empleos a los que más beneficia esta jornada de cuatro días.

?? La lista de empleos en los que podría probarse la jornada de cuatro días: con el mismo salario y menos horas



?? En COPE analizamos si podría instaurarse en las empresas la jornada laboral de cuatro días y en dónde se podría instaurar ?? https://t.co/WvTMVUDjDS — COPE (@COPE) April 8, 2023

"Son jornadas favorecerdoras a trabajos complejos de alta concentración y que necesitan de creatividad e innovación, ahí es donde más están pensadas esta cuestión" contaba a COPE. Además, en esta prueba, se redujeron en un 65% las bajas por enfermedad y en un 57% el número de empleados que abandonaban la empresa. Los ingresos de las empresas apenas variaron durante el periodo de prueba, e incluso aumentaron un 1,4% de media.