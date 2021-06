El precio de la luz y los carburantes trae una cuesta de enero a las puertas del verano

El precio de la energía está en máximos y de momento no parece que vaya a haber punto de inflexión. La luz y los carburantes han emprendido una escalada que nos va a acompañar durante un tiempo. El gobierno incluso abre la puerta a una rebaja fiscal para intentar aliviar un poco la factura a hogares y pymes en el caso de la luz.

¿Qué impuestos se tocarían? ¿Qué ahorro supondría?

La Ministra de Transición y Vicepresidenta Cuarta, Teresa Ribera, no ha concretado pero sí ha dicho que “ no es descartable que haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter expecional y provisional”, esto significa que Ribera volvería a suspender el impuesto a la generación eléctrica como ya hizo durante 6 meses en 2018 cuanto el precio medio del mercado mayorista se movía en el entorno de los 70 euros el megavatio hora. Este impuesto lo pagan todas las instalaciones que generan electricidad y es de un 7% sobre su facturación. El gobierno tiene previsto ingresar unos 1300 millones de euros este año por esa vía. La idea es suspender el impuesto y que las compañías trasladen ese ahorro a una rebaja a los consumidores. ¿Y cuánto sería? Pues los expertos consultados calculan que de un 4% que se traduciría en un ahorro de no más de 2 euros en una factura media para una tarifa regulada. También habría que ver cuándo puede acometer el ejecutivo esa suspensión porque según señalan algunos expertos tendría que esperar a conseguir la recaudación prevista para este año. Por otro lado nos dice Paco Valverde, consultor del Grupo Menta Energía, que el anuncio ya se nota en la rebaja de los precios a futuro en el mercado mayorista pero que en realidad la supensión sólo beneficiaría un poco a los consumidores con tarifa regulada (unos 10 millones) y a los electrointensivos, las industrias, pero a quienes estén en el mercado libre, con una tarifa pactada con su comercializadora (unos 17 millones), no les repercutirá en nada. Si se quiere rebajar la factura por la vía de los impuestos, nos comentan los expertos consultados, hay que tocar el IVA, que está en el 21%, uno de los más altos de la UE o el impuesto especial del 5%, que pagamos todos, con el que el Estado facturó 1200 millones de euros en 2020 según cálculos de Gestha, los técnicos de Hacienda.

La factura de junio va camino de ser la más cara de la historia

El mercado mayorista continúa empujando debido al aumento de demanda, al encarecimiento del gas y de los títulos de emisión de Co2 que compran las compañía para poder contaminar más. Hoy el precio medio del megawatio hora está en los 93 euros, un 1,7% menos que ayer, pero sigue en máximos, un 21% más en los primeros 15 días de junio con respecto a mayo. Las organizaciones de consumidores calculan que la factura se ha encarecido un 44% desde el 1 de junio, coincidiendo con el cambio del modelo de tarificación, y de seguir así la factura media podría terminar el mes en los 88 euros, sólo por detrás de los 88,6 euros a los que se llegó en el primer trimestre de 2012

Las gasolinas también en máximos, un 23% más caras que hace un año.

El precio de la gasolina marca niveles que no se registraban desde hacía casi siete años, en octubre de 2014, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende a una media de 1,367 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,231 euros, un nivel que se remonta al registrado la semana del 27 de enero, antes de que estallase la pandemia de coronavirus en España. A las puertas del fin de semana, la gasolina sube casi un 0,7 % y el gasóleo un 0,8 % respecto a la semana pasada. Y la tendencia es al alza porque, como nos explica Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Porductos Petrolíferos: "el avance de la vacunación y la reactivación de la demanda está impulsando los precios del crudo y por tanto de los mercados internacionales en los que cotizan estos productos" Aún así hay que recordar que sólo 30% de los que pagamos por llenar al depósito tiene que ver con el carburante, más de un 50% son impuestos y el resto corresponde al coste logístico y de comercialización.