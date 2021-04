No ha sido un buen arranque de año para el empleo. Es cierto que la Encuesta de Población Activa del primer trimestre no suele ser buena pero en esta ocasión se han notado especialmente los efectos de las restricciones por la tercera ola de la pandemia. La fotografía del mercado de trabajo se ve aún más nítida si hacemos la cuenta de lo que se viene arrastrando en el último año. Vamos con los datos. La EPA del primer trimestre nos deja 137.500 ocupados menos. Si comparamos con hace un año vemos que enctonces, entre enero y marzo, se destruyeron casi 300.000 empleos, ya estabamos confinados, es cierto que la cifra es mucho mejor pero en el último año se han destruído 474.500 empleos. En la misma línea, el paro bajó en el primer trimestre en 68.500 personas, el mejor dato en los últimos 20 años, y totalmente opuesto a la subida de 121.000 parados del primer trimestre de 2020 pero en el último año hemos sumado 341.000 parados más. La tasa de paro queda en el 16%.También es clave a la hora de analizar estos números la barrera de contención que sigue suponiendo el mecanismo de los Ertes, a finales de marzo eran un 750.000, y ahora aún están acogidos 650.000 trabajadores con el empleo suspendido que no cuentan, por tanto, como desempleados.

¿Por qué baja el paro y al mismo tiempo se destruyen puestos de trabajo?

Es un fenómeno que a veces nos dejan las cifras de empleo. Una explicación es que baje el número de parados porque hay personas paradas que han dejado de buscar. Es el efecto desánimo que llaman los expertos. Es lo que refleja la el número de trabajadores inactivos, que son aquellos que no han querido o no han podido (por las restricciones) buscar empleo a pesar de estar en disposición de trabajar. Hay que pensar tmabién en trabajdores en Erte o personas que pueden estar obligadas a quedar en casa para el cuidado de familiares. Fueron cerca de 1,1 millones en el el primer trimestre, casi 200.000 más que el trimestre anterior.

Cifra récord de hogares con todos sus miembros en paro

Otra de las claves de la EPA es el número de hogares en los que todos sus miembros en edad de trabajar se encuentran sin empleo. De enero a marzo aumentaton en 29.200 dejando la cifra total en 1,226.200 hogares con todos sus miembros en paro, 152.400 hogares más en el último año. Los efectos de la tercera ola de la pandemia se notan también en el numero de horas trabajadas que continuó cayendo entre enero y marzo, un 3,47% frente al 4,25% del primer trimstre del año pasado.

El sector privado y el sector servicios lideraron la destrucción de empleo

En el primer trimestre el sector privado perdió 155.800 empleos (en su mayoría temporales) frente al sector público que sumó 18.300 puestos de trabajo. Lo que refleja que es el sector púlbico el que siguió tirando del mercado laboral en este año de pandemia. En los últimos 12 meses el empleo ha subido en 149.400 personas en el sector público y ha descendido en 623.900 en el privado. Por sectores, Servicios e Industria lideraron la destrucción de empleo perdiendo 83.400 ocupados y 51.500 respectivamente. Y en el último año Servicios ha perdido 344.500 puestos de trabajo e Industria 127.100.

Madrid y Cataluña lideraron la creación de empleo

Estas dos comunidades registraron el mejor comportamiento en materia de empleo con el inicio del año.Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Comunidad de Madrid con 40.400 más y Cataluña donde se crearon 33.300 puestos de trabajo. Por su parte, los mayores descensos se observan en Comunitat Valenciana (–40.200), Andalucía (–30.800) y Canarias (–27.400). También Madrid y Cataluña lideraron la bajada del paro con 50.300 y 38.200 desempleados menos respectivamente.